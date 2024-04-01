İstanbul'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı

Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51,14, AK Partinin adayı Murat Kurum ise 39,59 oy aldı. İmamoğlu'nun oy sayısı 4 milyon 432 bin 691, Kurum'un oy sayısı ise 3 milyon 431 bin 587 oldu.