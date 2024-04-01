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Mahmut Arslan: Seçmen sandığa gitmeyerek siyasi partilere bir mesaj verdi

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Seçimlere katılım oranı önceki dönemlere göre nispeten düşük kalmıştır. Seçmen sandığa gitmeyerek siyasi partilere bir mesaj vermiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2024 12:35, Son Güncelleme : 01 Nisan 2024 12:36
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Mahmut Arslan: Seçmen sandığa gitmeyerek siyasi partilere bir mesaj verdi

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, seçimlerin barış ve huzur ortamında büyük bir olgunluk içinde yapılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Seçimlerin ardından Türkiye'nin artık kendi gündemine dönmesi gerektiğini ifade eden Arslan, ekonomi ve çalışma hayatına ilişkin çalışanların, halkın beklentilerini dikkate alan politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Arslan, bugünden itibaren seçim meydanlarındaki tartışmaların geride bırakılarak adayların ve siyasi partilerin daha sorumlu davranması gerektiğine işaret etti.

Türkiye'nin, demokrasisini bir kez daha ispat ettiğini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Seçimlere katılım oranı önceki dönemlere göre nispeten düşük kalmıştır. Seçmen sandığa gitmeyerek siyasi partilere bir mesaj vermiştir. Siyasi partilerin bu mesajı iyi değerlendirmesini, halkın sandığa ve siyasete olan güvenini yeniden tesis etmesi, ülkemizin demokrasisi açısından önem taşımaktadır. Bütün siyasi partiler ve adaylar seçim sürecinde yoğun bir propaganda çalışması yaptı. Kampanya döneminde herkes projelerini ortaya koydu, vaatlerde bulundu. Halkımız, büyük bir olgunluk içinde sandığa giderek, partilerin ve adayların projelerine ve vaatlerine göre son sözü söyledi. Türkiye'nin geleceğini demokratik seçimlerin belirlediği bir kez daha ortaya çıkmıştır."

Arslan, konfederasyon olarak, yerel yönetimleri demokrasinin olmazsa olmazı kabul ettiklerini, insanın doğumundan ölümüne kadar her anında yanında bulunan ve hizmet götüren yerel yönetimlerin, kent bilincinin oluşmasında ve vatandaşlara doğrudan ulaşmada en önemli unsur olduğunu bildirdi.

Seçilen yerel yöneticilerin öncelikle kentin 'İnsan, Emek ve Çevre' bilinciyle ve planlamasıyla yeni dönemi organize etmelerini beklediklerini belirten Arslan, "Seçim sonuçlarının ülkemiz için hayırlı olmasını diler, seçilen belediye başkanlarımıza başarılar dileriz." ifadesini kullandı.

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