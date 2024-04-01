İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin liraya geriledi
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin liraya geriledi
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
İstanbullular, il ve ilçeleri 5 yıl yönetecek isimleri belirledi
İstanbullular, il ve ilçeleri 5 yıl yönetecek isimleri belirledi
30 büyükşehir belediyesinin 6'sı el değiştirdi
30 büyükşehir belediyesinin 6'sı el değiştirdi
Liderlerin memleketlerinde seçimleri hangi parti kazandı?
Liderlerin memleketlerinde seçimleri hangi parti kazandı?
Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri yarın başlıyor
Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri yarın başlıyor
Kurumlar vergisinde beyanname verme dönemi başladı
Kurumlar vergisinde beyanname verme dönemi başladı
Etimesgut'un yeni başkanı Erdal Beşikçioğlu
Etimesgut'un yeni başkanı Erdal Beşikçioğlu
Bakanlıktan, bayram öncesi maaş işlemleri hakkında duyuru
Bakanlıktan, bayram öncesi maaş işlemleri hakkında duyuru
İyi Parti Olağanüstü kongreye gidiyor
İyi Parti Olağanüstü kongreye gidiyor
Türkiye genelinde 3 ilde itirazlar sürüyor
Türkiye genelinde 3 ilde itirazlar sürüyor
LGS'ye başvuru süresi yarına kadar uzatıldı
LGS'ye başvuru süresi yarına kadar uzatıldı
İstanbul'un mart ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul'un mart ayı enflasyonu belli oldu
Ekonomistlere göre mart ayı enflasyonu ne olacak?
Ekonomistlere göre mart ayı enflasyonu ne olacak?
YSK Başkanı Yener, kesin olmayan seçim sonuçlarını açıkladı
YSK Başkanı Yener, kesin olmayan seçim sonuçlarını açıkladı
Yargıtay Başkanı, seçimin 11. turunda da belirlenemedi
Yargıtay Başkanı, seçimin 11. turunda da belirlenemedi
4 milletvekili belediye başkanlığı yarışını kazandı
4 milletvekili belediye başkanlığı yarışını kazandı
Bazıları büyük kaybetti: İYİP, DEVA, SAADET, GELECEK ve DP
Bazıları büyük kaybetti: İYİP, DEVA, SAADET, GELECEK ve DP
Sandığın kadın galipleri
Sandığın kadın galipleri
Beklenen oldu! 3 Büyükşehir'de büyük fark
Beklenen oldu! 3 Büyükşehir'de büyük fark
AK Parti seçmeni sandığa gitmedi! Emekli ve YRP vurdu
AK Parti seçmeni sandığa gitmedi! Emekli ve YRP vurdu
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı kazandı
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı kazandı
Kritik büyükşehirde oy farkı 300'e kadar düştü
Kritik büyükşehirde oy farkı 300'e kadar düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart bizim için bir bitiş değil bir dönüm noktasıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart bizim için bir bitiş değil bir dönüm noktasıdır
YRP Genel Başkanı Erbakan: Seçimin galibi Yeniden Refah'tır
YRP Genel Başkanı Erbakan: Seçimin galibi Yeniden Refah'tır
DEM Parti: İmamoğlu bu oylar benim demesin
DEM Parti: İmamoğlu bu oylar benim demesin
Üç büyük ilde kazanan tek bağımsız aday Ankara'dan
Üç büyük ilde kazanan tek bağımsız aday Ankara'dan
İstanbul Seçim Sonuçları (2024 Canlı Yerel Seçim )
İstanbul Seçim Sonuçları (2024 Canlı Yerel Seçim )
İzmir Seçim Sonuçları (2024 Canlı Yerel Seçim )
İzmir Seçim Sonuçları (2024 Canlı Yerel Seçim )
Ankara Seçim Sonuçları (2024 Canlı Yerel Seçim )
Ankara Seçim Sonuçları (2024 Canlı Yerel Seçim )
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Siyasi

30 büyükşehir belediyesinin 6'sı el değiştirdi

Kesin olmayan sonuçlara göre, bir önceki yerel seçime göre 6 büyükşehir belediye başkanlığı el değiştirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2024 16:50, Son Güncelleme : 01 Nisan 2024 16:49
Yazdır
30 büyükşehir belediyesinin 6'sı el değiştirdi

Türkiye dün yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti.

Yüksek Seçim Kurulu'nun kesin olmayan yüzde 99,99'luk açılan sandık oranlarına göre, Büyükşehir belediye başkanlığı seçimine katılım oranı yüzde 78,11 oldu.

Kesin olmayan sonuçlara göre, 30 büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3, Yeniden Refah Partisi 1 belediye başkanlığı kazandı.

31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde 11 büyükşehir belediye başkanlığını kazanan CHP, 2024 seçimlerinde bu sayıyı 14'e çıkardı.

Daha önce AK Parti'nin yönetiminde bulunan Balıkesir, Bursa ve Denizli ile MHP'nin kazandığı Manisa Büyükşehir Belediyesi ise CHP'ye geçti.

CHP'nin büyükşehir belediye başkanlığı sayısı 14

Bir önceki seçimlerde CHP'den büyükşehir belediye başkanlıklarını kazanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yerini korudu.

CHP, Balıkesir'de Ahmet Akın, Bursa'da Mustafa Bozbey, Denizli'de Bülent Nuri Çavuşoğlu, Eskişehir'de Ayşe Ünlüce, Manisa'da Ferdi Zeyrek, Muğla'da Ahmet Aras, İzmir'de Cemil Tugay ve Tekirdağ'da ise Candan Yüceer ile büyükşehir belediye başkanlığı sayısını 14'e çıkardı.

Hatay AK Parti'ye geçti

CHP'nin yönetimindeki Hatay'da AK Parti adayı Mehmet Öntürk'ün başkanlığa seçilmesiyle AK Parti'nin kazandığı büyükşehir belediye başkanlığı sayısı 12 oldu.

AK Parti'de önceki seçimlerde büyükşehir belediye başkanlığı yapan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın bu seçimlerde de yerini korudu.

AK Parti'de Hatay'da Mehmet Öntürk, Kahramanmaraş'ta Fırat Görgel, Malatya'da Sami Er, Sakarya'da Yusuf Alemdar, Samsun'da Halit Doğan ve Trabzon'da Ahmet Metin Genç ile büyükşehir belediye başkanlığı sayısı 12 oldu.

Yeniden Refah Partisi ise 2019 seçimlerinde AK Parti'nin kazandığı Şanlıurfa'da aldığı sonuçla büyükşehir belediye başkanlığını kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar oldu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Diyarbakır'da Ayşe Serra Bucak Küçük, Mardin'de Ahmet Türk ve Van'da Abdullah Zeydan ile büyükşehir belediye başkanlıklarını aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber