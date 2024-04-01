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Ankara'da muhtarlık seçimi kanlı bitti: 23 yaralı

Ankara'da iki rakip muhtarın tarafları arasında çıkan bıçaklı kavgada 4'ü ağır toplam 23 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2024 17:30, Son Güncelleme : 01 Nisan 2024 17:22
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Ankara'da muhtarlık seçimi kanlı bitti: 23 yaralı

Kalecik ilçesi Satılar Mahallesi'nde iddialara göre, oy sayımı esnasında mevcut muhtar Fatih Akgül ile rakibi Ö.B.'nin yakınları arasında bıçaklı kavga çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavga sonucu taraflardan H.Ş., C.Ş., E.A. ve T.S. aldıkları bıçak darbeleri sonucu ağır yaralandı.

Hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenilen 4 kişi Ankara ve Çankırı'daki çevre hastanelere nakledildi. Olaya karışan diğer 19 yaralının ise genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Ailemden 7 kişiyi bıçakladılar"

Seçimi kaybetmesine rağmen bu olayın yaşandığını dile getiren yaralı Fatih Akgül, "Seçim başladığı sırada civarda bir insan yoğunluğu olmaya başladı. Rakip muhtar adayının oğlu dışarıdan insanları toplayıp buraya getirmiş. Bizi sürekli tahrik ettiler. Karşı tarafta silahlı ve bıçaklı kişiler vardı. Benim ailemden 7 kişiyi bıçakladılar. İkisi yoğun bakım servisinde tedavi görüyor. Bu kişilerin bize karşı hırsları vardı. Babam 30, ben 10 sene muhtarlık yaptım burada.

40 sene boyunca kimseye bir kötülüğümüz dokunmadı. Yaklaşık 250 kişilerdi. Çocuklarıma küfür etmişler. Onlar da karşılık vermiş. O sırada ben oy sayımı için içerideydin. Bağırma seslerini duydum ve dışarı çıktım. Çocuklarımı oradan uzaklaştırmak isterken arkamdan bıçaklandım. Hastaneye gittiğimde bilincim kapalıydı. Bu grupla daha önce çok kez münakaşa yaşadık. Uzak durmaya çalışıyorduk birbirimizden" dedi.

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