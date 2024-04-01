AK Parti ve CHP'li adaylar aynı oyu aldı: Gözler YSK'nın vereceği kararda

Türkiye dün yerel seçimler için sandık başına gitti. CHP ülke genelinde birinci parti olurken, AK Parti ikinci, Yeniden Refah ise üçüncü oldu.

AYNI OYU ALDILAR

Seçimle ilgili en dikkat çeken gelişme ise Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yaşandı. Çıldır'da AK Partili ve MHP'li adaylar aynı oyu aldı.

SEÇİM TEKRARLANABİLİR

CHP'li Nurettin Aygün ve AK Partili Kemal Yakup Azizoğlu'nun da 452 oy alması sonrası gözler YSK'ya çevrildi. İtiraz süreçlerinin ardından beraberlik devam ederse seçim 2 Haziran'da tekrarlanacak.