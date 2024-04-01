Proje okulları yönetici atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği kapsamında duyurusu yapılan Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarındaki 2 bin 222 yöneticilik kadrosuna görevlendirme yapıldı.

2 bin 197 yönetici kadrosu için Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği çerçevesindeki görevlendirmeler, Valiliklerce yapılacak.



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