Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü ile Cebrail S. (19), Fatma (28) ve Gizem K. (5) yaralandı.

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