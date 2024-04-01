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Muhtarlık kavgalarında 6 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı

Yurt genelinde 17 Mart'tan bu yana muhtarlık seçimiyle ilgili çıkan kavgalarda 6 kişi hayatını kaybetti, 1'i polis 62 kişi yaralandı. Kavgalarla ilgili muhtar adaylarının da bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı, 2 zanlı tutuklandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2024 20:59, Son Güncelleme : 01 Nisan 2024 21:00
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Muhtarlık kavgalarında 6 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri ve öncesindeki süreçte muhtarlık yarışında üzücü olaylar yaşandı.

Yurt genelinde muhtarlık seçimiyle ilgili çıkan kavgalarda Şanlıurfa'da 2, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve İstanbul'da 1'er kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 17 Mart'ta iki grup arasında muhtarlık seçim süreciyle ilgili çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden aralarında muhtar M.K'nin de bulunduğu 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye, Bozova, Harran ve Halfeti ilçelerinde dün muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgalarda 16 kişi yaralandı.

Diyarbakır

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde 31 Mart'ta iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 19 şüpheliden 12'si güvenlik güçlerince gözaltına alındı, 6 kişinin hastanede tedavisi sürüyor. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Siirt

Siirt'in Konacık köyünde dün iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kavgaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'in Baykan ilçesinin Veyselkarani beldesinde ise dün iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada, 1'i polis 8 kişi yaralandı. Kavgaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

Burdur'da muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Bayburt'ta merkeze bağlı Balca köyünde ise dün iki grup arasında muhtarlık seçimiyle ilgili başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 1 kişi yaralandı.

İstanbul'da 1 kişi öldü

Arnavutköy'de akraba oldukları öğrenilen taraflar arasında muhtarlık seçimi yüzünden çıkan silahlı kavga sırasında yoldan geçerken yaralanarak hastaneye kaldırılan vatandaş yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri ise olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Yaralanan 1 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinin kırsal Görentepe Mahallesi'nde de muhtarlık seçim sonuçları nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada ise 11 kişi yaralandı.

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