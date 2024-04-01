Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2024 21:52, Son Güncelleme : 01 Nisan 2024 21:53
Bağlar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında Mecit ve Orhan Geyik kardeşler yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.