GSB Gençlik Medya Kampı başvuruları başladı

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, X hesabından "Sosyal medya alanında kendini bir adım öne taşımak isteyen gençlerimiz; bu kamp tam size göre. 18-29 yaş arasındaysan hemen 'http://ghgm.gsb.gov.tr' adresinden başvurunu yap, bu kamp programında sen de yerini al." paylaşımını yaptı.

İstanbul'da 23-30 Nisan tarihlerinde düzenlenecek GSB Gençlik Medya Kampı'nın başvuruları, 14 Nisan'da sona erecek.