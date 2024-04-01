Konya'da ağaç budamaya giden kişi ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi'ndeki bahçe evindeki elma ağacını budamak için ikametinden ayrıldığı öğrenilen 65 yaşındaki Lütfi K'den iftar saatinin gelmesine rağmen haber alamayan yakınları, Lütfi K'yi bahçeye geldiklerinde yerde hareketsiz yatar halde buldu.

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