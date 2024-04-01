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Gaziantep'te zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde otomobil, hafif ticari araç ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2024 23:32, Son Güncelleme : 01 Nisan 2024 23:33
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Gaziantep'te zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Çamtepe Mahallesi çevre yolunda, Burak Aslan yönetimindeki hafif ticari araç, aynı güzergahta seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı.

Kazanın etkisiyle bir diğer otomobil de kamyona yandan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari araçta bulunan Cesur Ekinci (44) ile Mehmet Güler (57) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Burak Aslan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı çevre yolu, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından trafiğe açıldı.

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