İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
DEM Parti'nin kazandığı Hilvan'da seçimin yenilenmesi kararı
DEM Parti'nin kazandığı Hilvan'da seçimin yenilenmesi kararı
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL!
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Belediye başkan adayı aldığı 3 oyla Türkiye tarihine geçti
Belediye başkan adayı aldığı 3 oyla Türkiye tarihine geçti
Eğlence merkezindeki yangında bilanço ağırlaşıyor: 15 ölü
Eğlence merkezindeki yangında bilanço ağırlaşıyor: 15 ölü
Altının ons fiyatı rekor yeniledi
Altının ons fiyatı rekor yeniledi
İl Seçim Kurulu'ndan Van kararı: Mazbata AK Partili adaya verildi
İl Seçim Kurulu'ndan Van kararı: Mazbata AK Partili adaya verildi
Oyların eşit çıktığı ilçede belediye başkanı kurayla belirlenecek
Oyların eşit çıktığı ilçede belediye başkanı kurayla belirlenecek
Türkiye genelinde 3 partinin oyu arttı, 4 partinin oyu düştü
Türkiye genelinde 3 partinin oyu arttı, 4 partinin oyu düştü
Yargıtay'da 13. turda da sonuç çıkmadı, seçim yarına kaldı
Yargıtay'da 13. turda da sonuç çıkmadı, seçim yarına kaldı
Bakan Şimşek'ten ev sahiplerine kira beyannamesi uyarısı
Bakan Şimşek'ten ev sahiplerine kira beyannamesi uyarısı
CHP'den Hatay'da seçim sonuçlarına itiraz
CHP'den Hatay'da seçim sonuçlarına itiraz
Partilerin en yüksek oyla kazandıkları ilçe belediye başkanlıkları
Partilerin en yüksek oyla kazandıkları ilçe belediye başkanlıkları
Otomotiv satışları tüm zamanların mart ayı rekorunu kırdı
Otomotiv satışları tüm zamanların mart ayı rekorunu kırdı
Özgür Özel: Erken seçim talebimiz yok
Özgür Özel: Erken seçim talebimiz yok
FAST sistemi işlem tutar limitleri artırıldı
FAST sistemi işlem tutar limitleri artırıldı
Bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı: Kim hangi gün alacak?
Bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı: Kim hangi gün alacak?
Ayrı aday stratejisi Cumhur İttifakı'na yaramadı
Ayrı aday stratejisi Cumhur İttifakı'na yaramadı
Borsada kentsel dönüşüm düşüşü
Borsada kentsel dönüşüm düşüşü
AK Parti'de şimdi hesap zamanı!
AK Parti'de şimdi hesap zamanı!
Küskünler 3. parti: Son beş senenin en düşük katılımı
Küskünler 3. parti: Son beş senenin en düşük katılımı
Gaziantep'te zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Gaziantep'te zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı
'Bu tercihin milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum'
'Bu tercihin milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum'
Muhtarlık kavgalarında 6 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı
Muhtarlık kavgalarında 6 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı
Manisa'da hafif ticari araç tıra çarptı: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Manisa'da hafif ticari araç tıra çarptı: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Proje okulları yönetici atama sonuçları açıklandı
Proje okulları yönetici atama sonuçları açıklandı
Yerel seçimde, deprem bölgesindeki 4 il el değiştirdi
Yerel seçimde, deprem bölgesindeki 4 il el değiştirdi
Önder Kahveci: Memur maaşları bayram öncesinde ödenmeli
Önder Kahveci: Memur maaşları bayram öncesinde ödenmeli
Ankaralılar, il ve ilçeleri 5 yıl yönetecek isimleri belirledi
Ankaralılar, il ve ilçeleri 5 yıl yönetecek isimleri belirledi
İş dünyası: Artık ekonomiye odaklanılmalı
İş dünyası: Artık ekonomiye odaklanılmalı
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin liraya geriledi
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin liraya geriledi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Eğlence merkezindeki yangında bilanço ağırlaşıyor: 15 ölü

İstanbul Valiliği, Beşiktaş'ta bir eğlence merkezinde çıkan yangında ölenlerin sayısının 15'e yükseldiğini, 7'si ağır 8 yaralının tedavisinin devam ettiğini bildirdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2024 15:21, Son Güncelleme : 02 Nisan 2024 15:48
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede önlem aldı.

Yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.47'de Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde tadilat kaynaklı yangın çıktığı belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, "Yangında 15 kişi hayatını kaybetmiş, 7'si ağır olmak üzere toplam 8 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların bölgedeki hastanelere sevkleri yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan İstanbul Gayrettepe'deki yangına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Gayrettepe'de meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, İstanbul'daki yangın faciasıyla ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Gayrettepe'de 12 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber