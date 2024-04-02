Eğlence merkezindeki yangında bilanço ağırlaşıyor: 15 ölü

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede önlem aldı.

Yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.47'de Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde tadilat kaynaklı yangın çıktığı belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, "Yangında 15 kişi hayatını kaybetmiş, 7'si ağır olmak üzere toplam 8 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların bölgedeki hastanelere sevkleri yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan İstanbul Gayrettepe'deki yangına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Gayrettepe'de meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, İstanbul'daki yangın faciasıyla ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Gayrettepe'de 12 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı.