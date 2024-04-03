Van kararının benzeri 2019'da Adana Kozan'da uygulanmış

Van'da seçimleri DEM Parti adayı Abdullah Zeydan kazandı. Ancak Zeydan hakkında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince 'terör örgütü propagandası' yapmak suçundan dolayı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildiği, bu kararın Yargıtay 3. Ceza Dairesince 2022'de onaylandığı, Zeydan'ın memnu haklarının iadesi için Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinden 4 Nisan 2023 tarihinde karar aldığı ancak Diyarbakır Savcılığı memnu hakların iadesi kararına itiraz ettiği ortaya çıktı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin de bu itiraza uyarak 29 Mart 2024'te yani seçimlerden iki gün önce memnu hakların iadesi kararını iptal etti. Mevzuata göre, 'terör örgütü propagandası' yapmak suçundan hüküm giyenler belediye başkanı olamamaktadır.

Benzer bir sürecin 2019 seçimlerinde Adana Kozan'da yaşandığı ortaya çıktı. 2019 seçimlerinde Kozan'da MHP birinci parti olmasına rağmen Saadet Partisi, "belediye başkanı seçilme yeterliliğine sahip olmadığı" gerekçesiyle itirazda bulundu. İl seçim Kurulu, menun hakların iadesi kararının 4 Nisan 2019 tarihli olduğunu, bunun MHP'li Atlı'ya 31 Mart'taki seçimlere katılma hakkı vermediğini belirterek mazbatayı ikinci olan Saadet Partili adaya vermişti.

Van İl Seçim Kurulu Başkanı Murat Altundere, Van'daki karara muhalefet şerhi koydu. Muhalefet şerhinde 3 yıllık süre dolmadan memnu hakların iade edilemeyeceği konusunda kendisinin de diğer üyelerle aynı fikirde olduğunu ancak memnu hakların iadesi kararının kesinleşmesi için Yargıtay'ın karar vermesi gerektiğini belirtti. Başkan Altundere, Yargıtay süreci tamamlanmadığı için Van İl Seçim Kurulu'nun bu kararı veremeyeceğini aksi takdirde Yargıtay'ın görev alanına girileceğini ifade etti. Başkan Altundere'nin açıklamasına göre bu konudaki son kararı YSK verecek. YSK'nın "Yargıtay süreci tamamlanması gerekiyor" görüşüne iştirak etmesi halinde mazbata yeniden DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'a verilecek. Ancak YSK'nın "Yargıtay'da kesinleşmesine gerek yok" kararı vermesi halinde, mazbata ikinci sıradaki Ak Partili adaya geçecek.