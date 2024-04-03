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Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon martta aylık bazda yüzde 3,16, yıllık bazda yüzde 68,5 oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2024 10:02, Son Güncelleme : 03 Nisan 2024 10:32
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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 3,16, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,29 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 68,5, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 51,47 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, martta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 57,5, yurt içi üretici fiyatları yüzde 45,28 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 3,16, Yİ-ÜFE yüzde 3,29 artış gösterdi.

TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,06, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 68,5 yükseldi.

Memurların aldığı zam eridi... Enflasyon farkı oluştu

Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 11,59, geçen yılın mart ayına kıyasla yüzde 51,47 arttı.

- Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, martta TÜFE'nin yüzde 3,67 artacağını öngörmüştü. Ekonomistler, bir önceki ay yüzde 67,07 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,32'ye çıkacağını hesaplamıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık değişim TÜFE









Yİ-ÜFE








Ay/Yıl 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ocak 1,10 1,82 2,46 1,02 1,06 1,35 1,68 11,10 6,65 6,7
0,33 0,55 3,98 0,99 0,45 1,84 2,66 10,45 4,15 4,14
Şubat 0,71 -0,02 0,81 0,73 0,16 0,35 0,91 4,81 3,15 4,53
1,20 -0,20 1,26 2,68 0,09 0,48 1,22 7,22 1,56 3,74
Mart 1,19 -0,04 1,02 0,99 1,03 0,57 1,08 5,46 2,29 3,16
1,05 0,40 1,04 1,54 1,58 0,87 4,13 9,19 0,44 3,29
Nisan 1,63 0,78 1,31 1,87 1,69 0,85 1,68 7,25 2,39

1,43 0,52 0,76 2,60 2,98 1,28 4,34 7,67 0,81
Mayıs 0,56 0,58 0,45 1,62 0,95 1,36 0,89 2,98 0,04

1,11 1,48 0,52 3,79 2,67 1,54 3,92 8,76 0,65
Haziran -0,51 0,47 -0,27 2,61 0,03 1,13 1,94 4,95 3,92

0,25 0,41 0,07 3,03 0,09 0,69 4,01 6,77 6,50
Temmuz 0,09 1,16 0,15 0,55 1,36 0,58 1,80 2,37 9,49

-0,32 0,21 0,72 1,77 -0,99 1,02 2,46 5,17 8,23
Ağustos 0,40 -0,29 0,52 2,30 0,86 0,86 1,12 1,46 9,09

0,98 0,08 0,85 6,60 -0,59 2,35 2,77 2,41 5,89
Eylül 0,89 0,18 0,65 6,30 0,99 0,97 1,25 3,08 4,75

1,53 0,29 0,24 10,88 0,13 2,65 1,55 4,78 3,4
Ekim 1,55 1,44 2,08 2,67 2,00 2,13 2,39 3,54 3,43

-0,20 0,84 1,71 0,91 0,17 3,55 5,24 7,83 1,94
Kasım 0,67 0,52 1,49 -1,44 0,38 2,30 3,51 2,88 3,28

-1,42 2,00 2,02 -2,53 -0,08 4,08 9,99 0,74 2,81
Aralık 0,21 1,64 0,69 -0,40 0,74 1,25 13,58 1,18 2,93

-0,33 2,98 1,37 -2,22 0,69 2,36 19,08 -0,24 1,14
Yıllık değişim TÜFE









Yİ-ÜFE








Ay/Yıl 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ocak 7,24 9,58 9,22 10,35 20,35 12,15 14,97 48,69 57,68 64,86
3,28 5,94 13,69 12,14 32,93 8,84 26,16 93,53 86,46 44,2
Şubat 7,55 8,78 10,13 10,26 19,67 12,37 15,61 54,44 55,18 67,07
3,10 4,47 15,36 13,71 29,59 9,26 27,09 105,01 76,61 47,29
Mart 7,61 7,46 11,29 10,23 19,71 11,86 16,19 61,14 50,51 68,50
3,41 3,80 16,09 14,28 29,64 8,50 31,20 114,97 62,45 51,47
Nisan 7,91 6,57 11,87 10,85 19,50 10,94 17,14 69,97 43,68

4,80 2,87 16,37 16,37 30,12 6,71 35,17 121,82 52,11
Mayıs 8,09 6,58 11,72 12,15 18,71 11,39 16,59 73,50 39,59

6,52 3,25 15,26 20,16 28,71 5,53 38,33 132,16 40,76
Haziran 7,20 7,64 10,90 15,39 15,72 12,62 17,53 78,62 38,21

6,73 3,41 14,87 23,71 25,04 6,17 42,89 138,31 40,42
Temmuz 6,81 8,79 9,79 15,85 16,65 11,76 18,95 79,60 47,83

5,62 3,96 15,45 25,00 21,66 8,33 44,92 144,61 44,50
Ağustos 7,14 8,05 10,68 17,90 15,01 11,77 19,25 80,21 58,94

6,21 3,03 16,34 32,13 13,45 11,53 45,52 143,75 49,41
Eylül 7,95 7,28 11,20 24,52 9,26 11,75 19,58 83,45 61,53

6,92 1,78 16,28 46,15 2,45 14,33 43,96 151,50 47,44
Ekim 7,58 7,16 11,90 25,24 8,55 11,89 19,89 85,51 61,36

5,74 2,84 17,28 45,01 1,70 18,20 46,31 157,69 39,39
Kasım 8,10 7,00 12,98 21,62 10,56 14,03 21,31 84,39 61,98

5,25 6,41 17,30 38,54 4,26 23,11 54,62 136,02 42,25
Aralık 8,81 8,53 11,92 20,30 11,84 14,60 36,08 64,27 64,77

5,71 9,94 15,47 33,64 7,36 25,15 79,89 97,72 44,22

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), martta yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 71,19, imalatta yüzde 58,92 ve su temininde yüzde 66,23 artış kaydederken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 18,92 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,29, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,59, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 51,47 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 45,28 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 71,19, imalatta yüzde 58,92 ve su temininde yüzde 66,23 artış yönünde olurken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 18,92 azalış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara mallarında yüzde 53,84, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 63,73, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 64,44, enerjide yüzde 11,55 ve sermaye mallarında yüzde 68,11 artış görüldü.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,35, imalatta yüzde 3,46 ve su temininde yüzde 2,64, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,43 artış oldu.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 3,45, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,43, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,31, enerjide yüzde 0,7 ve sermaye mallarında yüzde 3,37 artış görüldü.

Sektörler/Alt Gruplar Aylık (Yüzde) Yıllık (Yüzde)
Madencilik ve taş ocakçılığı 3,35 71,19
İmalat 3,46 58,92
Elektrik, gaz 1,43 -18,92
Su temini 2,64 66,23

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