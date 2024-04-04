Gaziosmanpaşa'da seçim sonucu belli oldu

Ancak AK Parti'nin itirazı üzerine ilçede oyların yeniden sayımına karar verildi. Oy sayımı sona erdi. Gaziosmanpaşa'da CHP adayı Hakan Bahçetepe seçimi kazanmış oldu.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 31 Mart pazar günü yapılan seçimlerde CHP adayı Hakan Bahçetepe ilk sırada yer aldı. Bahçetepe oyların yüzde 40.35'ini alırken ikinci sıradaki AK Partili aday H. Tahsin Usta'nın oyu yüzde 40.12 oldu.

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