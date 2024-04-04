Ankara Hurdacılar Sitesi'ndeki yangınla ilgili bir kişi tutuklandı

Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki yangınla ilgili olay yerinde yapılan araştırmalar neticesinde, yangına sebebiyet verdikleri değerlendirilen ve görgü tanığı tarafından teşhis edilen A.F.E isimli şüpheli ile birlikte diğer şüpheliler A.E.İ, F.E.A, A.E.İ, M.E.İ Ankara İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 18 yaşından küçük bir şüpheli tutuklandı.

Diğer 4 şüphelinin sorgusu sürüyor.

NE OLMUŞTU?

İvedikköy Mahallesi'ndeki hurdalık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Ankara, Etimesgut ve Sincan itfaiye ekipleri ile AFAD, OGM, THK, DHİM, EGM ve jandarma ekiplerince yoğun şekilde müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürüyor.