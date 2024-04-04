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Hem Kabine'de hem Ak Parti yönetiminde değişiklik gelebilir

31 Mart Yerel Seçimleri'nde ciddi gerileme yaşayan AK Parti'de 'hasar tespit' süreci başladı. Parti kulislerine göre; Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin yönetiminde ve Kabine'de kapsamlı değişiklikler yapabilir. Ancak Erdoğan'ın acele etmeyeceği, sonuçlara ilişkin analizleri bekleyeceği iddia ediliyor.

Haber Giriş : 04 Nisan 2024 09:05, Son Güncelleme : 04 Nisan 2024 12:32
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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası karşı karşıya kalınan tabloyu değerlendirmeye başladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında salı günü toplanan Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) yenilginin temel nedenleri üzerinde duruldu. Bu nedenler, "ekonomik kriz, yanlış aday tercihi ve son ana kadar ek zam sözü bekleyen emeklilerin bu beklentilerinin karşılanamaması" olarak sıralandı.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın kulis haberine göre; iktidar partisinde, seçimlerden önce, ekonomik kriz ve emeklinin beklentisinin karşılanmaması nedeniyle, seçmenin tepkisel olarak yerel seçimlerde kendilerine bir fatura kesebileceği tahminleri yapılıyordu.

CHP'nin zaferi ihtimal dahilinde görülmüyordu
CHP'yi birinciliğe taşıyacak bir seçim sonucu ise, küçük bir ihtimal dahilinde bile görülmüyordu. Hatta İstanbul, Antalya gibi kentlerin CHP'den "geri alınacağı" hesabı yapılıyordu.

O nedenle şimdi parti kulislerinde 31 Mart seçim sonuçlarının, Erdoğan ve parti yönetimini de şaşırtan, "kötü bir sürpriz" olduğu yorumu yapılıyor.

Gerek MYK, gerekse parti içinde dar gruplarla yapılan değerlendirmelere göre parti yönetimini de şaşırtan sonuçların nedeni, kamuoyu anketlerinde ve sahadan alınan izlenimlerde böyle bir yenilgi tablosunun öngörülememesi.

'Seçmen 7-10 gün içinde karar değiştirdi'
Parti kurmayları seçmenin oylamanın "1 hafta - 10 gün öncesinde tutum değiştirdiğini dile getiriyor. Bunun en önemli nedeni olarak da, emeklinin "ek zam" beklentisinin karşılanmaması gösteriliyor.

Bazı parti yöneticilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara ve İstanbul mitinglerinde emeklileri rahatlatacak düzenlemeler müjdesi vereceği beklentisi yarattığı düşünülüyor. Beklenti karşılanmayınca da emeklilerin tepki olarak ya sandığa gitmediği, ya boş oy kullandığı ya da farklı partiye oy verdiği düşünülüyor.

Sandığa gitmeyenlerin yüzde kaçı AK Partili
AK Parti kurmaylarına göre sandığa gitmeyen seçmenin en az yüzde 60'ı partili ve başka partiye de oy vermek istemediği için seçimden uzak durdu.

Sandığa giden tepkili veya muhalif seçmen ise kaybettirmek için AK Parti karşısındaki en güçlü adaya yöneldi.

İstanbul, Sivas, Adıyaman, Kastamonu gibi yerler bu nedenle kaybedildi. Parti kurmaylarına göre 31 Mart seçimlerinde, başkanlık sisteminin de getirdiği keskin ayrışma "üçüncü partilere şans tanımadı."

'CHP'li belediyelerin yardımları karşılık buldu'
İktidar partisi en çok yol, köprü, savunma sanayi gibi büyük projelerle övünüyordu.

Seçimden çıkan tablo sonrasında ise bazı parti kurmayları tarafından, ekonomik kriz nedeniyle bunalan seçmen için "makro hizmetlerin bir anlam ifade etmediği dile getiriliyor."

"Makro anlamda hizmet yapıyoruz ama mikro anlamda da vatandaşın cebine bir şeyler girmeli. Yol, tünel yapıyorsun ama benzin fiyatı almış başını gitmiş, ücretleri yüksek, zaten o yolu kullanmıyor ki karşılık bulsun" özeleştirisi yapılıyor.

CHP'li belediyelerin sosyal yardımlarının bu nedenle karşılık bulduğu ve tepki oylarının yeni adresi olduğu vurgulanıyor.

Partiden uzaklaşan seçmen döner mi?
Yapılan bir başta tespit ise bir kez partiden uzaklaşan seçmeni artık geri döndürmenin kolay olmayacağı, hatta bir bölümünün hiç dönmeyebileceği yönünde.

Hataların, eksiklerin gerçekçi ve doğru analizlerle belirlenmesinin bu nedenle önemli olduğuna vurgu yapılıyor.

Aday tercihi yenilgide başat neden
Bazı yerlerde aday tercihi seçim yenilgisinin başat nedenlerinden görülüyor.

Kırıkkale, Ankara, Bursa, Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu yerlerde, yaptıkları belediye hizmetleri memnun etmeyen adaylar nedeniyle kaybedildiği görüşü hakim.

Aday tespitinde, objektiflikten uzaklaşılması, yeterli veya gerçekçi saha ölçümlerinin yapılmamış olması, seçmenin yanlış adayda ısrara tepki göstermesi olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca, Malatya'nın da aralarında bulunduğu bazı illerde, yeniden aday gösterilmeyen belediye başkanlarının çalışmamasının, oy kaybına neden olduğu ifade ediliyor.

Bir başka etken olarak ise MHP ile ittifak dışında kalan yerlerde, iki partinin çekişmesi nedeniyle CHP'nin aradan sıyrılması gösteriliyor. Kütahya, Amasya bunun en somut örneği gösteriliyor.

Parti ve kabinede değişiklik beklentisi
AKP yönetimine göre yenilginin birkaç değil, bölgelerin, illerin, ilçelerin durumuna göre "çoklu" nedenleri var.

Bu nedenle MYK'da, seçim yenilgisinin kurulacak komisyonlar tarafından detaylı analiz edilmesi kararı alındı.

Erdoğan salı günkü MYK toplantısında, seçim yenilgisinde, genel merkez yönetimi, teşkilatlar ve adayların da payı bulunduğu değerlendirmesi yapmıştı.

Erdoğan'ın bu sözleriyle parti yönetimi ve teşkilatlarda değişime gideceği mesajı verdiği, bu değişikliğin kabineye de uzanabileceği öngörülüyor.

Ancak bazı parti kurmayları, Erdoğan'ın bu değişiklik için acele etmeyeceği, komisyonların seçim analizlerine ilişkin raporuna göre hareket edeceği tahminini dile getiriyor.

Kulislerde, MYK'da değiştirilecek isimlerin başında ise Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz gösteriliyor. Ancak bazı parti yöneticilerinin ise bu süreci beklemeyip, "görevden aflarını" istemelerinin de sürpriz olmayacağı belirtiliyor.

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