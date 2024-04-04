YSK sayımı durdurdu: Beykoz'da mazbata CHP'li adaya verilecek

Bunun üzerine bu kez CHP, yeniden sayıma ilişkin İstanbul İl Seçim Kurulu kararına itiraz etmişti.

Beykoz İlçe Seçim Kurulu, AK Parti'nin yeniden sayıma ilişkin itirazını reddetmiş, buna yapılan itirazı İstanbul İl Seçim Kurulu görüşmüştü.

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