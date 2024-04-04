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MGK'dan terörle mücadele vurgusu

İki aylık aranın ardından bugün Beştepe'de toplanan Milli Güvenlik Kurulu sona erdi. Toplantının öncelikli gündemi, Türkiye'nin sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları. MGK toplantısında, bölgesel ve uluslararası diğer güvenlik konuları oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2024 18:30, Son Güncelleme : 04 Nisan 2024 18:39
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MGK'dan terörle mücadele vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelen Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı sona erdi.

Türkiye'nin hedefi Irak sınırlarındaki güvenlik çemberini bu yaz itibarıyla tamamlamak. Bu çerçevede toplantıda Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarının yok edilmesi için devam eden operasyonların genişletilmesi üzerinde durulacağı bildirildi.

PKK YANDAŞLARININ AVRUPA'DA YAŞAYAN TÜRKLERE SALDIRILARI

MGK toplantısında, terör örgütü PKK yandaşlarının Avrupa'da yaşayan Türklere ve Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine yönelik saldırıları da görüşüldü.

MGK BİLDİRİSİ

Toplantıda; 1. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ VE DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonlar hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.

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2. Komşumuz Irak ile oluşturulan stratejik iş birliği zemininin her geçen gün güçlenmesinden duyulan memnuniyet ifade edilmiş; müreffeh bir bölge ve gelecek inşa etmek maksadıyla güvenlik, ekonomi, enerji ve ulaştırma alanları başta olmak üzere müşterek ve çok boyutlu gayretlerin uzun vadeli bir anlayışla sürdürülmesinin önemi vurgulanmıştır.

3. Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine ve onların destekçilerine hiçbir surette yer verilmeyeceğinin altı çizilmiş; terör örgütlerini cesaretlendiren tüm aktörlerin aklıselimle hareket ederek terörle irtibatlarını kalıcı şekilde ve gecikmeksizin kesmesinin önemine işaret edilmiştir.

4. PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızı ve temsilciliklerimizi hedef alan saldırılarının yakından takip edildiği belirtilmiş; bölücü terör örgütünün gerçek yüzünü gözler önüne seren menfur saldırıların engellenmesi ve sorumluların cezalandırılması hususunda mesuliyeti bulunan devletlere, terör örgütlerine müsamaha göstermelerinin er ya da geç kamu düzenlerinin bozulması ve nihayetinde kendilerinin de terörün hedefi haline gelmeleri ile neticeleneceği gerçeği bir kez daha hatırlatılmıştır.

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5. Uluslararası Adalet Divanı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen Gazze'deki katliamı sürdüren İsrail'in uluslararası hukuku yok sayan saldırı ve insanlık dışı uygulamalarına engel olunmamasının, uluslararası sistemin halihazırdaki yıpranmışlığını artıracağı ve meşruiyetinin daha fazla sorgulanmasına yol açacağı ifade edilmiştir. Dünyanın gözleri önünde gerçekleşen katliamların neticeleri ile yalnızca faillerin değil iş birlikçilerin de yüzleşmek zorunda kalacağı vurgulanmış; uluslararası topluma, Gazze halkına ve yardım kuruluşlarına yönelik saldırıların bir an evvel sona erdirilmesi ve bölgeye kapsamlı insani yardım ulaştırılması ile kalıcı barış için gösterdiğimiz çabalara destek vermesi çağrısında bulunulmuştur.

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6. 31 Mart 2024 mahalli idareler genel seçimlerinin, vatandaşlarımızın feraseti ve tüm kurumlarımızın gayretli çalışmalarıyla huzur ve güven ortamı içerisinde güçlü demokrasi geleneğimize yaraşır şekilde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyulduğu vurgulanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

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