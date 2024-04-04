Çankırı'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Çankırı'da otomobil şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2024 16:20, Son Güncelleme : 04 Nisan 2024 16:17
Ahmet D. idaresindeki otomobil, İstanbul-Samsun kara yolu Susuz köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan Halit D. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Yeter ve Ali D. yaralandı.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.