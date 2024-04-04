Konya'da seçimi kazanan muhtar mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
Konya'nın Hüyük ilçesinde, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ulupınar Mahallesi muhtarı seçilen Ayhan Küçükyılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2024 16:36, Son Güncelleme : 04 Nisan 2024 16:33
Mahallede ikinci kez muhtarlığı kazanan 49 yaşındaki Küçükyılmaz, iş yerinde öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi.
Durumu gören vatandaşların ihbarıyla gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Küçükyılmaz'ı Hüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Küçükyılmaz, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ayhan Küçükyılmaz'ın mahalle muhtarlığına seçilmesi nedeniyle henüz mazbatasını almadığı öğrenildi.