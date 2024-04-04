Ehliyet sınavında kopya düzeneği: 2 gözaltı

Ekipler, şüpheli E.N.İ. ve C.İ'nin yapılan üst aramasında, düğme görünümlü gizli kamera, sim kartlı kablosuz ağ cihazı, kulak içi ses cihazı ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Erzincan Lisesi e-Sınav Merkezinde yapılacak olan sürücü belgesi sınavına giriş sırasında şüpheli hareketlerde bulunan 2 şüpheliyi tespit etti.

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