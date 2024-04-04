Somali'de bombalı saldırı: 1'i Türk 2 yardım çalışanı hayatını kaybetti
Somali'de yol kenarına döşenen bombanın infilak ettirilmesi sonucu, insani yardım görevlilerini taşıyan araçtaki biri Türk vatandaşı 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2024 17:17, Son Güncelleme : 04 Nisan 2024 17:13
Somali'nin başkenti Mogadişu'da yardım çalışanlarına yönelik bombalı saldırı düzenlendi.
Yol kenarına döşenen bombanın infilak etmesi sonucu biri Türk vatandaşı, 2 yardım çalışanı yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.
Saldırıyla ilgili soruşturma devam ederken saldırının terör örgütü Eş-Şebab tarafından düzenlendiği tahmin ediliyor.