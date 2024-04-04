Kredi kartı harcamalarında rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 29 Mart haftasında toplam kredi kartı harcamaları 278,5 milyar TL ile rekor kırdı.

Kredi kartı harcamalarında en ağırlıklı bölüm internet harcamaları oldu. İnternet harcamaları 29 Mart haftasında 95,8 milyar TL oldu. Böylelikle internet harcamalarında da rekor seviye izlendi.

İnternet harcamalarını 44,5 milyar TL ile alışveriş merkezleri ve marketler segmenti takip etti.