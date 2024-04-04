HSK'dan, Abdullah Zeydan kararına inceleme

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Halkların Eşitlik ve Demokrasi (DEM) Partisi adayı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesi kararını veren Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme başlattı.

NE OLMUŞTU?

Van Büyükşehir Belediyesi'ni yüzde 55 oyla kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan'ın, seçilme hakları Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala yaptığı itiraz üzerine geri alındı.

Zeydan'ın alması gereken mazbatanın 130 bin oy fark attığı AK Partili rakibi Abdullahat Arvas'a verilmesi Van İl Seçim Kurulu tarafından kararlaştırıldı.

DEM Parti kararın hemen ardından, Zeydan'ın memnu haklarının iadesi kararının iptal edilerek başkanlığının düşürülmesi kararı hakkında Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurarak, kararın iptalini istedi.

YSK, oy çokluğu ile DEM Partili Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmesi kararlaştırıldı. Karar Kurul'da 4'e karşı 7 oyla alındı.

MEMNU HAKLAR NEDİR?

Memnu haklar, diğer bir deyişle yasaklanmış haklar, kişinin ceza mahkumiyeti nedeniyle, ceza kanununun dışında farklı kanunlardan kaynaklanan mahrum edildiği haklardır. Memnu hakların iadesi ise, bu hakları geri almak için düzenlenen bir ceza hukuku kurumudur.