29 kişi ölmüştü: Beşiktaş Belediyesi'nden yangın faciasıyla ilgili açıklama

Beşiktaş Gayrettepe'de tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Beşiktaş Belediyesi'nden olaya ilişkin açıklama yapıldı.

Yangınla ilgili olarak; İçişleri Bakanlığı talimatıyla görevlendirilen Mülkiye Müfettişleri tarafından idari soruşturmanın yürütüldüğünün belirtildiği açıklamada, "Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, konu ile alakalı 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Bu kapsamda konu ile ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir. Bahse konu olan işletme ilk olarak 1987 yılında ruhsatını almış olup, 2018 yılında ise devretmeye bağlı olarak ruhsatının yenilenmiş olduğu anlaşılmaktadır. Ancak iddia edilen tadilat süreciyle ilgili belediyemize herhangi bir başvuru yapılmamış, izin alınmamış, bilgi verilmemiştir. Şu anda bu konuda itfaiye, savcılık ve müfettişlerin soruşturması devam etmekte olup, sonucunda ayrıca bilgi verilecektir. Kurum olarak, olayın takipçisi olacağız ve kamuoyunu sürekli olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz. Toplumsal huzur ve güvenliğin sağlanması için elimizden gelen tüm çabayı göstermeye sorumluluğu olan tüm kamu kurumları ile birlikte devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İDDİALARA YANIT VERDİ

Açıklamada Beşiktaş Belediye Başkanlığı'nın düzenli denetimleri kapsamında, 2022 yılında Sayıştay denetçileri tarafından hazırlanan denetim raporunun, 2023 yılında kamuoyuna duyurulduğunun belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu raporun yayımlanması akabinde denetim ekipleri oluşturulmuş ve yasal zorunluluk gereği ruhsatlandırılması gereken işletme ve mekanlar titizlikle incelenmiştir. Bu inceleme sürecinde; avukatlık ofisleri, psikolojik danışmanlık (psikoterapi) ve fizyoterapi merkezleri, muhasebe ve mali müşavirlik ofisleri, mühendislik ve mimarlık ofisleri, her türlü sağlık tesisleri, (muayenehaneler, veteriner klinikleri, hastaneler, eczaneler vb.) noterler, turizm belgeli tesisler ve günlük konaklama hizmeti veren yerler belediye ruhsatlandırma yetkisinde değildir ve bu iş yerleri ruhsatlandırma işleminden hariç tutulmuştur. Belediyenin yetki alanı içerisinde kalan bölgelerde ruhsatlandırma işlemleri başlatılmış ve büyük bir kısmı tamamlanmıştır; bu süreç halen devam etmektedir. Coğrafi ve tarihi öneme sahip Beşiktaş Belediyesi, sorumluluk alanlarındaki çeşitli mekan ve yerlerde ilgili bakanlıklar ve devlet kurumları ile yasal düzeyde iş birliği yapmaktadır. Belediye, bu iş birliğine rağmen, karar alma süreçlerini sürekli izleme ve değerlendirme mekanizmaları aracılığıyla yönetmeye özen göstermektedir. Konu ile ilgili olarak adli ve idari tahkikat devam etmektedir. Bu konuda kurumumuz sorumluluğu bulunan tüm kurumlarla iş birliği halinde hassasiyetle üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Sürecin her aşamasında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."