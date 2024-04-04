29 kişi ölmüştü: Beşiktaş Belediyesi'nden yangın faciasıyla ilgili açıklama

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
5 Nisan 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
5 Nisan 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
Sevdiklerinin Sağlığını Güvence Altına Al
Sevdiklerinin Sağlığını Güvence Altına Al
Sponsorlu İçerik
Gaziosmanpaşa'da seçim sonucu belli oldu
Gaziosmanpaşa'da seçim sonucu belli oldu
TFF'den Fenerbahçe'nin Süper Kupa talebine yanıt
TFF'den Fenerbahçe'nin Süper Kupa talebine yanıt
Ramazan Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Ramazan Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Ardahan'da CHP'nin kazandığı seçim tekrarlanacak
Ardahan'da CHP'nin kazandığı seçim tekrarlanacak
Yüksek Seçim Kurulu'ndan iki itiraza ret, yayın yasağını delenlere suç duyurusu
Yüksek Seçim Kurulu'ndan iki itiraza ret, yayın yasağını delenlere suç duyurusu
Aile ve Gençlik Fonu'na 6 bin 753 başvuru
Aile ve Gençlik Fonu'na 6 bin 753 başvuru
İhtiyaç kredisi faizi rekor yeniledi! Yüzde 64'ü aştı
İhtiyaç kredisi faizi rekor yeniledi! Yüzde 64'ü aştı
MGK'dan terörle mücadele vurgusu
MGK'dan terörle mücadele vurgusu
Anayasa Mahkemesinden iptal kararları
Anayasa Mahkemesinden iptal kararları
Kredi kartı harcamalarında rekor
Kredi kartı harcamalarında rekor
Ankara Hurdacılar Sitesi'ndeki yangınla ilgili bir kişi tutuklandı
Ankara Hurdacılar Sitesi'ndeki yangınla ilgili bir kişi tutuklandı
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 415 bin liraya yükseldi
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 415 bin liraya yükseldi
Şimşek ve Karahan Washington'a gidiyor
Şimşek ve Karahan Washington'a gidiyor
Cevdet Yılmaz: İhracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz
Cevdet Yılmaz: İhracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz
Rezervler 11'inci haftasında da geriledi
Rezervler 11'inci haftasında da geriledi
ALES/1 Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı
ALES/1 Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı
Bakan Tunç: Hukuk Fakültelerinin kontenjanı 100 bine düşebilir
Bakan Tunç: Hukuk Fakültelerinin kontenjanı 100 bine düşebilir
Oylar yeniden sayıldı, Gümüşhane'de sonuç değişmedi
Oylar yeniden sayıldı, Gümüşhane'de sonuç değişmedi
MSB'den 'askerler toplu olarak oy kullandı' iddialarına açıklama
MSB'den 'askerler toplu olarak oy kullandı' iddialarına açıklama
YSK sayımı durdurdu: Beykoz'da mazbata CHP'li adaya verilecek
YSK sayımı durdurdu: Beykoz'da mazbata CHP'li adaya verilecek
POMEM'e öğrenci alımı için ön başvurular başladı
POMEM'e öğrenci alımı için ön başvurular başladı
Türkiye'de ilkbaharda yaz sıcakları yaşanıyor
Türkiye'de ilkbaharda yaz sıcakları yaşanıyor
Satılan her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg
Satılan her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg
Merkez Bankası enflasyondaki yükselişin sebebini açıkladı
Merkez Bankası enflasyondaki yükselişin sebebini açıkladı
YSK, 'Van' kararının gerekçesini bugün yazacak
YSK, 'Van' kararının gerekçesini bugün yazacak
Hem Kabine'de hem Ak Parti yönetiminde değişiklik gelebilir
Hem Kabine'de hem Ak Parti yönetiminde değişiklik gelebilir
31 Mart sonrası yeni gündem: Şehirlerde muhtarlığa gerek var mı?
31 Mart sonrası yeni gündem: Şehirlerde muhtarlığa gerek var mı?
MGK'da 'kırmızı kitap' masada olacak
MGK'da 'kırmızı kitap' masada olacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

29 kişi ölmüştü: Beşiktaş Belediyesi'nden yangın faciasıyla ilgili açıklama

Beşiktaş Belediyesi'nden Gayrettepe'de 29 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin açıklama yapıldı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Bahse konu olan işletme ilk olarak 1987 yılında ruhsatını almış olup, 2018 yılında ise devretmeye bağlı olarak ruhsatının yenilenmiş olduğu anlaşılmaktadır. Ancak iddia edilen tadilat süreciyle ilgili belediyemize herhangi bir başvuru yapılmamış, izin alınmamış, bilgi verilmemiştir" denildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2024 18:14, Son Güncelleme : 04 Nisan 2024 18:00
Yazdır
29 kişi ölmüştü: Beşiktaş Belediyesi'nden yangın faciasıyla ilgili açıklama

Beşiktaş Gayrettepe'de tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Beşiktaş Belediyesi'nden olaya ilişkin açıklama yapıldı.

Yangınla ilgili olarak; İçişleri Bakanlığı talimatıyla görevlendirilen Mülkiye Müfettişleri tarafından idari soruşturmanın yürütüldüğünün belirtildiği açıklamada, "Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, konu ile alakalı 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Bu kapsamda konu ile ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir. Bahse konu olan işletme ilk olarak 1987 yılında ruhsatını almış olup, 2018 yılında ise devretmeye bağlı olarak ruhsatının yenilenmiş olduğu anlaşılmaktadır. Ancak iddia edilen tadilat süreciyle ilgili belediyemize herhangi bir başvuru yapılmamış, izin alınmamış, bilgi verilmemiştir. Şu anda bu konuda itfaiye, savcılık ve müfettişlerin soruşturması devam etmekte olup, sonucunda ayrıca bilgi verilecektir. Kurum olarak, olayın takipçisi olacağız ve kamuoyunu sürekli olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz. Toplumsal huzur ve güvenliğin sağlanması için elimizden gelen tüm çabayı göstermeye sorumluluğu olan tüm kamu kurumları ile birlikte devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İDDİALARA YANIT VERDİ

Açıklamada Beşiktaş Belediye Başkanlığı'nın düzenli denetimleri kapsamında, 2022 yılında Sayıştay denetçileri tarafından hazırlanan denetim raporunun, 2023 yılında kamuoyuna duyurulduğunun belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu raporun yayımlanması akabinde denetim ekipleri oluşturulmuş ve yasal zorunluluk gereği ruhsatlandırılması gereken işletme ve mekanlar titizlikle incelenmiştir. Bu inceleme sürecinde; avukatlık ofisleri, psikolojik danışmanlık (psikoterapi) ve fizyoterapi merkezleri, muhasebe ve mali müşavirlik ofisleri, mühendislik ve mimarlık ofisleri, her türlü sağlık tesisleri, (muayenehaneler, veteriner klinikleri, hastaneler, eczaneler vb.) noterler, turizm belgeli tesisler ve günlük konaklama hizmeti veren yerler belediye ruhsatlandırma yetkisinde değildir ve bu iş yerleri ruhsatlandırma işleminden hariç tutulmuştur. Belediyenin yetki alanı içerisinde kalan bölgelerde ruhsatlandırma işlemleri başlatılmış ve büyük bir kısmı tamamlanmıştır; bu süreç halen devam etmektedir. Coğrafi ve tarihi öneme sahip Beşiktaş Belediyesi, sorumluluk alanlarındaki çeşitli mekan ve yerlerde ilgili bakanlıklar ve devlet kurumları ile yasal düzeyde iş birliği yapmaktadır. Belediye, bu iş birliğine rağmen, karar alma süreçlerini sürekli izleme ve değerlendirme mekanizmaları aracılığıyla yönetmeye özen göstermektedir. Konu ile ilgili olarak adli ve idari tahkikat devam etmektedir. Bu konuda kurumumuz sorumluluğu bulunan tüm kurumlarla iş birliği halinde hassasiyetle üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Sürecin her aşamasında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber