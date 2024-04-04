Pursaklar Belediyesinde '04.04.2024' nikah yoğunluğu

Pursaklar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, bu tarihe evlilik günlerini denk getiren çiftlerin nikahlarını kıydı.

Çiftlere sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir hayat dileyen Çetin, "Bu özel günde ve özel tarihte dünya evine giren çiftlerimizin nikahlarının kıydık. Aile bağlarımız ne kadar güçlü ve sağlam ise toplumun temeli de o kadar güçlü demektir." ifadelerini kullandı.

Çetin, evlilik cüzdanlarını gelinlere teslim etti.

Pursaklar Belediyesinde, 04.04.2024'te 12 çiftin nikahı kıyıldı.