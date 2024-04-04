Samsun'da otomobil traktörün römorkuna çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Hasan Şahin'in (61) kullandığı 34 RVC 21 plakalı otomobil, Yakacık Mahallesi'nde aynı yönde seyreden traktörün römorkuna arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Arif Altınbaş'ın (74) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır olan otomobil sürücüsü ise kaldırıldığı Alaçam Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.