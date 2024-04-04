Dışişleri: Üçlü toplantı jeopolitik çekişmeye zemin hazırlayacak

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
5 Nisan 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
5 Nisan 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
Sevdiklerinin Sağlığını Güvence Altına Al
Sevdiklerinin Sağlığını Güvence Altına Al
Sponsorlu İçerik
Gaziosmanpaşa'da seçim sonucu belli oldu
Gaziosmanpaşa'da seçim sonucu belli oldu
TFF'den Fenerbahçe'nin Süper Kupa talebine yanıt
TFF'den Fenerbahçe'nin Süper Kupa talebine yanıt
Ramazan Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Ramazan Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Ardahan'da CHP'nin kazandığı seçim tekrarlanacak
Ardahan'da CHP'nin kazandığı seçim tekrarlanacak
Yüksek Seçim Kurulu'ndan iki itiraza ret, yayın yasağını delenlere suç duyurusu
Yüksek Seçim Kurulu'ndan iki itiraza ret, yayın yasağını delenlere suç duyurusu
Aile ve Gençlik Fonu'na 6 bin 753 başvuru
Aile ve Gençlik Fonu'na 6 bin 753 başvuru
İhtiyaç kredisi faizi rekor yeniledi! Yüzde 64'ü aştı
İhtiyaç kredisi faizi rekor yeniledi! Yüzde 64'ü aştı
MGK'dan terörle mücadele vurgusu
MGK'dan terörle mücadele vurgusu
Anayasa Mahkemesinden iptal kararları
Anayasa Mahkemesinden iptal kararları
Kredi kartı harcamalarında rekor
Kredi kartı harcamalarında rekor
Ankara Hurdacılar Sitesi'ndeki yangınla ilgili bir kişi tutuklandı
Ankara Hurdacılar Sitesi'ndeki yangınla ilgili bir kişi tutuklandı
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 415 bin liraya yükseldi
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 415 bin liraya yükseldi
Şimşek ve Karahan Washington'a gidiyor
Şimşek ve Karahan Washington'a gidiyor
Cevdet Yılmaz: İhracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz
Cevdet Yılmaz: İhracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz
Rezervler 11'inci haftasında da geriledi
Rezervler 11'inci haftasında da geriledi
ALES/1 Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı
ALES/1 Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı
Bakan Tunç: Hukuk Fakültelerinin kontenjanı 100 bine düşebilir
Bakan Tunç: Hukuk Fakültelerinin kontenjanı 100 bine düşebilir
Oylar yeniden sayıldı, Gümüşhane'de sonuç değişmedi
Oylar yeniden sayıldı, Gümüşhane'de sonuç değişmedi
MSB'den 'askerler toplu olarak oy kullandı' iddialarına açıklama
MSB'den 'askerler toplu olarak oy kullandı' iddialarına açıklama
YSK sayımı durdurdu: Beykoz'da mazbata CHP'li adaya verilecek
YSK sayımı durdurdu: Beykoz'da mazbata CHP'li adaya verilecek
POMEM'e öğrenci alımı için ön başvurular başladı
POMEM'e öğrenci alımı için ön başvurular başladı
Türkiye'de ilkbaharda yaz sıcakları yaşanıyor
Türkiye'de ilkbaharda yaz sıcakları yaşanıyor
Satılan her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg
Satılan her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg
Merkez Bankası enflasyondaki yükselişin sebebini açıkladı
Merkez Bankası enflasyondaki yükselişin sebebini açıkladı
YSK, 'Van' kararının gerekçesini bugün yazacak
YSK, 'Van' kararının gerekçesini bugün yazacak
Hem Kabine'de hem Ak Parti yönetiminde değişiklik gelebilir
Hem Kabine'de hem Ak Parti yönetiminde değişiklik gelebilir
31 Mart sonrası yeni gündem: Şehirlerde muhtarlığa gerek var mı?
31 Mart sonrası yeni gündem: Şehirlerde muhtarlığa gerek var mı?
MGK'da 'kırmızı kitap' masada olacak
MGK'da 'kırmızı kitap' masada olacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

Dışişleri: Üçlü toplantı jeopolitik çekişmeye zemin hazırlayacak

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan, ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasında yarın Brüksel'de düzenlenecek üçlü toplantının, bölgedeki karmaşık sorunların çözümü için temel alınması gereken tarafsızlık yaklaşımını zedeleyeceğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2024 19:25, Son Güncelleme : 04 Nisan 2024 19:22
Yazdır
Dışişleri: Üçlü toplantı jeopolitik çekişmeye zemin hazırlayacak

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Ermenistan, ABD ve AB arasında 5 Nisan'da Brüksel'de düzenlenecek üçlü toplantı hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Azerbaycan'ın, 2. Karabağ Savaşı sonrasında işgal altındaki topraklarını kurtarması ve Karabağ'da 19-20 Eylül 2023'te düzenlediği anti terör operasyonuyla tüm ülke topraklarında egemenliğini yeniden tesis etmesi neticesinde, bölgede kalıcı barış ve istikrar için tarihi bir fırsat ortaya çıktığı belirtildi.

Bu tarihi fırsatın başarıya ulaşmasına çok yakın olunan böyle bir dönemde, bölge dışı aktörler başta olmak üzere, üçüncü tarafların sürece adil ve tarafsız yaklaşmaları ve sürece zarar vermekten itinayla kaçınmalarının daha da önem kazandığına dikkat çekilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Bu çerçevede, Ermenistan, AB ve ABD arasında 5 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan üçlü toplantının, bölgedeki karmaşık sorunların çözümü için temel alınması gereken tarafsızlık yaklaşımını zedeleyeceğini açıklıkla ifade etmemiz sorumluluk gereğidir. Azerbaycan'ı dışlayan bu inisiyatif, barışa hizmet etmekten ziyade Güney Kafkasya'nın bir jeopolitik çekişme alanına dönüşmesine zemin hazırlayacaktır."

Açıklamada, üçüncü ülkelere, süreç bağlamında atacakları adımlarda bölgenin parametrelerini dikkate almaları ve taraflara eşit mesafede yaklaşmaları yönündeki çağrı bir kez daha yinelenirken, Güney Kafkasya'nın, bölgede tesis edilecek kalıcı barış ve istikrar temelinde yükselerek hak ettiği bölgesel refaha kavuşacağına inancın tam olduğu bildirildi.

Türkiye'nin bu konuda üzerine düşeni yapmaya her zaman olduğu vurgulanan açıklamada, bundan sonra da Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barış için tarihi fırsatın değerlendirilmesini teşvik etmeyi sürdüreceği kaydedildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber