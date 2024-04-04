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Özel: Bu kredi bir yatırım kredisidir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına göre partilerinin milletten bir kredi aldığını belirterek, "Bu kredi, bir tüketici kredisi değildir. Öyle görürsek harcar, bitirir ve kaybederiz. Bu kredi bir yatırım kredisidir." dedi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 04 Nisan 2024 20:23, Son Güncelleme : 04 Nisan 2024 20:49
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Özel: Bu kredi bir yatırım kredisidir

Özel, hava yoluyla geldiği İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı önünde kendisini bekleyen vatandaşlara otobüs üzerinden seslendi.

Partisinin İzmir'de kazandığı seçim zaferi için vatandaşlara teşekkür eden Özel, sancılı ve tartışmalı başlayan sürecin sonunda herhangi bir siyasi partiyle ittifak yapmadan Türkiye'nin birinci partisi olduklarını belirtti.

Aday belirleme süreçlerinde kimsenin hakkını yemediklerini söyleyen Özel, İzmir'in iyi belediyecilik uygulamalarını sürdüreceğini söyledi.

Özel, parti örgütleri ile belediye başkanlarının ilişkisiyle ilgili uyarılarda bulunarak şunları kaydetti:

"Ne belediyeler örgütün yöneteceği kurumlardır ne de belediye başkanları örgütün amirleridir. Herkes kendi görevini iyi yapınca bir başka göreve talip olursa hakkının yenmeyeceğini bu seçimlerde görmüştür. Örgüt belediye dengesini doğru kuran, birbirine destek olan, yapılan icraatları doğru anlatan, örgütüne hakkıyla sahip çıkan belediye başkanına sonuna kadar ben de sahip çıkacağım. Eski hastalıklarla bir ilçe seçimini almak üzerinden belediye başkanını olmadık taleplerle yıpratmaya girişen ilçe başkanının da karşısında olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın."

Özel, partileri için gelecek 5 yılın çok önemli olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz milletimizden bir kredi aldık. Bu kredi, bir tüketici kredisi değildir. Öyle görürsek harcar, bitirir ve kaybederiz. Bu kredi bir yatırım kredisidir. Seçmen bize, "5 yıl iyi yönetin, 4. yılın sonunda karar vereceğim. Eğer Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparsanız, belediyeleri iyi yönetirseniz, kavga etmezseniz, Türkiye'yi yönetmeye hazır kadroları yetiştirirseniz size Türkiye'yi yönetmeniz için de daha büyük kredi vereceğim" demiştir.

Seçmenin bu kredisini doğru değerlendirmek, bu 4 yılda en iyi hizmeti yapmak, örgüt olarak çok çalışmak durumundayız. Ve bugün zafer kazandığımız seçimin dördüncü günü değildir. Gelecek zafer kazanacağımız seçimin dördüncü günündeyiz. Ve bundan sonraki her günü seçime bir gün az kalmanın üzerimize yüklediği sorumlulukla hep birlikte çalışmak durumundayız."

"Biri başını açar, öbürü kapar. Baba kimseye karışmaz"

İzmir'de rakip partilerin adaylarına da kullandıkları olumlu dil nedeniyle teşekkür eden Özel, kampanya sürecinde kalbini kırdıkları varsa genel başkan olarak örgütü adına özür dilediğini aktardı.

İzmir'in yaşam biçimlerinin karşılıklı teminatı olan bir kent olduğunu vurgulayan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sakın bu zaferin bize kazandırdığı özgüvenle, bir tane AK Partili'yi kırarsak, bir tane MHP'liyi üzersek ve pek çoğu bize destek vermiş olan Cumhur İttifakı'ndan gençlere bu partide kendilerini yabancı hissettirirsek yanlışların en büyüğünü yapmış oluruz. Davet ettik geldiler. Burası baba evidir. Baba evinde herkese yer vardır, herkes huzur içinde oturabilir. Baba evinde kardeşin biri başını açar, öbürü kapar. Baba kimseye karışmaz. Baba evinin bir odasında biri oturur, eğlenir. Biri bir odasında namaz kılar, ibadet eder. Baba evi böyle bir yerdir. İzmir, birlikte yaşamanın, birlikte yönetmenin, kendinden olmayana da kendi hakkından fazla sahip çıkan hoşgörü ve özgürlüklerin kentidir. Bunun için sizlere güveniyorum. Bunu bütün Türkiye'ye göstereceğiz."

Halk buluşmasına CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel ile İzmir ve Manisa'dan seçilen belediye başkanları ve bazı milletvekilleri de katıldı.

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