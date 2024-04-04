Bem-Bir-Sen Başkanlar Kurulunda mahalli idareler seçimleri sonrası bildiri yayımlandı

Başkanlar Kurulu Toplantısında hitaplarını gerçekleştiren Levent Uslu; 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen Mahalli İdareler Seçiminin hayırlı olmasını dileyerek Mücadelenin Destanı Başarının Sırrı şiarı ile Bem-Bir- Sen'in 30. yılına adım attığını ve mücadelesinden asla taviz vermediğini belirtti.



Toplantıda yerel yönetim çalışanları için elde edilen tarihi kazanımların adresinin Bem-Bir-Sen olduğunu hatırlatan Uslu, önümüzdeki dönemde de kazanımlarımızı arttırmanın ve yerel yönetim çalışanlarımızın sorunlarının çözümünün adresi Bem-Bir-Sen olmaya devam edeceğinin altını çizdi.



Uslu konuşmasının devamında, "Bem-Bir-Sen teşkilatları bir ve bütün olarak güçlü bir şekilde görevinin başındadır. 18 yıldır yerel yönetim çalışanlarının Genel Yetkili Sendikası olan Bem-Bir-Sen 19. yılda da Genel Yetkiyi alarak, sendikal mücadelesine devam edecektir." ifadelerini kullandı.



Uslu, "Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında el değiştiren belediyelerde baskılara ve yıldırmalara aldırmaksızın yerel yönetim çalışanlarımızın alın terini müdafaa etmek, hakkını korumak ve adil bir düzeni tesis etmek için çıktığımız bu kutlu yolda Memurumuzun gür sesi olmaya devam edeceğiz" dedi. Uslu konuşmasına, "Başkanlarımızın şahsında tüm teşkilatlarımızla gurur duyuyor, hak emek ve özgürlük mücadelemizde örgütlenmeyi büyütmek için ter akıtan dava arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diyerek son verdi.



Başkanlar Kurulunun devam eden kısmında ise Şube ve İl Başkanlarımız söz alarak dilek ve temennilerini aktardı. Bu kısımda Genel Merkez Yönetimi ve Şube/İl Başkanları yerel yönetimler çalışanlarının sorunlarını değerlendirerek istişare gerçekleştirdi. Yerel yönetimler çalışanı memurlarının özlük haklarının iyileştirilmesi, çalışma hayatında yaşadıkları sorunların ortadan kaldırılması gibi konularda atılması gereken adımlar ve yapılacak çalışmalar değerlendirildi.



Başkanlar Kurulunun son kısmında ise Bem-Bir-Sen "Mücadelenin Destanı Başarının Sırrı" Haklarımızı Korumakta, Kazanımları Artırmakta Kararlıyız!başlıklı bildiri yayımlandı. Yayımlanan bildiride el değiştiren belediyelerde üyelerimize yönelik sendikal baskılara ve zulumlere boyun eğilmeyeceği en güçlü şekilde vurgulandı.



Bem-Bir-Sen: Mücadelenin Destanı Başarının Sırrı Haklarımızı Korumakta, Kazanımları Artırmakta Kararlıyız!



Şehirlerimizi yaşanabilir kılma yolunda alın ve akıl teri akıtarak gece gündüz çalışan fedakar Üyelerimiz ve kıymetli Memurlarımız,



- 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerini sükünet ve milletimize yakışır bir olgunlukla geride bırakmış bulunuyoruz. Neticenin Milletimiz ve kamu çalışanları için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.



- Ortaya çıkan seçim sonuçlardan bağımsız olarak Bem-Bir-Sen teşkilatları her zaman olduğu gibi bir ve bütün olarak güçlü bir şekilde görevinin başındadır. 18 yıldır yerel yönetim çalışanlarının Genel Yetkili Sendikası olan Bem-Bir-Sen 19. yılda da Genel Yetkiyi alacak, sendikal mücadelesine devam edecektir.

- Herkesin yakından tanık olduğu bir gerçektir ki; yerel yönetim çalışanlarının aldığı hakların tamamında Bem-Bir-Sen'in mücadelesi, azmi, kararlılığı ve imzası vardır. Toplu sözleşmelerle, Belediyeler ve Özel İdarelerde aldığımız hakların yanı sıra Sosyal Denge Sözleşmesi, İtfaiye ve Zabıta çalışanlarına yönelik haklar, sözleşmeli personelin kadro alması ilk akla gelen önemli sendikal kazanımlarımızdır. Kurulduğumuz 1994 yılından beri 30 yıldır, Belediye ve Özel İdare Çalışanlarının Sendikamıza gösterdiği yoğun teveccüh emeğin ve gayretin takdiri, kamu görevlileri için gösterdiğimiz samimi çabaların da karinesi hükmündedir.

- Yerel Yönetim çalışanlarının yetkili sendikası olarak, Milletimize ve insanlığa vefamızın gereği olarak iyi günde kötü günde hep emekçilerimizin yanında olduk. Özellikle şiddete uğrayan, haksız ve hukuksuz muameleye tabi tutulan, yanı sıra selde, depremde ve yangında mağdur olan Milletimizin ve üyelerimizin her daim yanında yer aldık, onları yalnız bırakmadık.



- Geride bıraktığımız seçimlerden sonra, maalesef 2019 seçimlerinden sonra yapıldığı gibi, politik gücü arkasına alarak hak ve hukuku çiğnemeye heveslenenleri, yaşanması muhtemel haksızlıklara karşı şimdiden açıkça uyarıyoruz! 2019 yılında gerçekleşen Mahalli İdareler Seçimlerinin akabinde ortaya çıkan ve sendikacılık tarihine kara bir leke olarak geçen utanç tablolarının yeniden oluşturulmaması, baskı ve şantajlarla üyeleri istifa ettirme süreçlerinin bir kere daha yaşanmaması için herkes gereken özeni göstermeli, hukuka riayet etmelidir. Aksi durumda başta hukuki olmak üzere her türlü meşru haklarımızı kullanmakta, tepkimizi ortaya koymakta, çekincesiz mücadele vermekte kararlı olduğumuzu açık bir şekilde ilan ediyoruz!

- Türkiye'nin de imza attığı ILO ve diğer uluslararası sözleşmelerde örgütlenme özgürlüğü güvence altına alınmış, Türk Ceza Kanunu'nda da cezai hüküm konularak özgürlük koruma altına alınmıştır. Dolayısıyla Üyelerimizin istifaya zorlanmaları hem uluslararası sözleşmelere aykırılık, hem de Türk Ceza Kanunu'nun 118/1 maddesi kapsamında suç teşkil etmektedir. Bunu görmezden gelerek antidemokratik bir tavır sergileme niyetinde olanlar bilsinler ki; yerel yönetim çalışanları için verdiğimiz emek mücadelesini sekteye uğratamayacaklardır. Çünkü Bem-Bir-Sen üyesi olan Memurlarımız haklarını bilme ve koruma noktasında bilinç ve kararlılık sahibidirler.

- Biz, ahlaksızca yürütülen hukuksuz süreçleri 2019 yılından beri yaşadık. Verdiğimiz mücadeleyle kirli oyunları, hukuksuzlukları, baskı ve şantajı boşa çıkarmakla kalmadık, geçen beş yılda Genel Yetkiyi koruduğumuz gibi üye sayısını da artırarak büyük başarılara imza attık. Bunda yiğit ve cesur teşkilat mensuplarımızın ve haklarına sahip çıkmada bilinci kuşanmış üyelerimizin büyük katkıları vardır.

- Algı operasyonlarıyla sahayı karıştırmaya yönelik, yalan yanlış bilgilerle çalışanları aldatmaya kalkışanlara karşı açıkça ifade ediyoruz ki; sendikamızın alametifarikası olan ve tarihi bir kazanım olarak kamu sendikacılığı tarihine altın harflerle yazdığımız Sosyal Denge Sözleşmelerinde, yetkili olduğumuz belediyelerde imza yetkisi Bem-Bir Sen'dedir. Evet, 1 Nisan 2024 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasını kapsayacak Sosyal Denge Sözleşmelerini imzalama yetkisi Bem-Bir-Sen'dedir. Sahayı kirletmek için uydurulmuş "SDS Alamazsınız" tehditlerine ve yalanlarına hiç kimse itibar etmesin.

- Sahada sendikacılığı beceremeyip, Memura hayrı olmayanlar politik gücünü kullanarak ekmeği şantaj malzemesine dönüştürecek kadar alçalan emek düşmanlarını uyarıyoruz: Kimse 2019'daki yanlışa düşmeye, emekçinin ekmeğiyle oynamaya kalkmasın. Bugüne kadar haksızlığa pabuç bırakmadık, bugünden sonra da bırakmayız! Emekle, alın teriyle, ekmekle oynayan kaybetmeye mahkümdur.

- Herkes bilmelidir ki; Bem-Bir-Sen teşkilatları inandıkları kadim değerler doğrultusunda baskılara, yıldırmalara aldırmaksızın mücadelesine yorulmadan, usanmadan, taviz vermeden devam edecektir. 28 Şubat süreci gibi antidemokratik uygulamaların zirve yaptığı bir dönemde dahi mücadelesinden geri adım atmayan bu davanın müntesipleri kutlu bir dava şuuruna ve sağlam bir iradeye sahip olduğunu ispatlamıştır. Milli Şairimiz Mehmed Akif Ersoy'un dediği gibi; "Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz / Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz!"

- Başarının sırrına eren Bem-Bir-Sen teşkilatları yine ve yeniden mücadele destanları yazmaya devam edecektir.

