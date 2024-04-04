Esenyurt'ta motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kaza ise bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Hadımköy Yolu Caddesi'ndeki kaldırımda iki motosiklet çarpıştı.

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