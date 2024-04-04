Kütahya'da orman yangını
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2024 21:25, Son Güncelleme : 04 Nisan 2024 21:26
Kargılı ve Değirmisaz köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda kara ekibinin yanı sıra 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 itfaiye aracı sevk edildi.
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, karaçam ağaçlarının yoğun olduğu bölgede yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.