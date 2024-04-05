Hastanede kavga eden müdür yardımcısı ve teknikere soruşturma
Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesinde görevli müdür yardımcısı ve tekniker arasında yaşanan kavga sonrası idari soruşturma başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2024 12:26, Son Güncelleme : 05 Nisan 2024 12:41
Çorlu Devlet Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı C.K. ile tekniker H.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.K. başına aldığı darbeyle yaralandı.
H.K. tedavisinin ardından emniyete giderek müdür yardımcısı C.K'den şikayetçi oldu. Müdür yardımcısının da şikayetçi olması üzerine iki taraf polis merkezinde ifade verdi.
Hastane yönetimi de müdür yardımcısı ve tekniker hakkında idari soruşturma başlattı.