5 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İbn Haldun Üniversitesi'nde düzenlenecek geleneksel TÜRGEV iftarına katılacak.

(İstanbul/19.40)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı'nda basın açıklaması yapacak, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüşecek, Güzelyurt'ta iftar programına katılarak vatandaşlarla bir araya gelecek.

(Lefkoşa/Güzelyurt)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir Belediyesini ziyaret edecek, Belediye Caddesi'nde iftar programına katılacak.

(Nevşehir/18.00/19.16)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirilecek "Gençlik Buluşması"na katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı Şantiyesi çalışanları ile iftar programında bir araya gelecek.

(Ankara/19.00)

3- TÜİK, 2022 yılına ilişkin taşıt-kilometre istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Türkiye Maarif Vakfı arasında işbirliği protokolü imza törenine katılacak.

(Ankara/11.30)

SPOR

1- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki ilk maçında İsviçre'ye konuk olacak.

(Zürih/20.00)

2- THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasındaki İstanbul derbisinde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i ağırlayacak.

(İstanbul/20.45)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftası, Reeder Samsunspor-Çağdaş Bodrumspor maçıyla başlayacak.

(Samsun/18.00)

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin'i konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

5- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 32. haftası, 2 maçla başlayacak.

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off 1-4 serisi (şampiyonluk grubu) mücadelesinde 2. maçlar yapılacak. Galatasaray HDI Sigorta -Halkbank ve Ziraat Bankkart-Fenerbahçe Parolapara maçları oynanacak.

(İstanbul/14.00/Ankara/17.00)

7- Voleybol Sultanlar Ligi'nin play-off 5-8'incilik mücadelesinde ikinci maçlar yapılacak. Kuzeyboru-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop ve Galatasaray Daikin-Nilüfer Belediyespor maçları oynanacak.

(Aksaray/İstanbul/17.00)