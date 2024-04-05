5 Nisan 2024 tarihli atama kararı yayımlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliklerine , 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince ekli listede yer alan İş Müfettişleri atanmıştır.

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