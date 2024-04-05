Ak Parti MYK üyelerinin karnesi 'zayıf'! 25 üyenin 13'ü sınıfta kaldı

AK Parti MYK'da yer alan 25 üyenin sadece 12'sinin memleketinde AK Parti seçimlerden birinci parti olarak çıkabildi. AK Parti MYK üyelerinin memleketleri arasında en yüksek oyu yüzde 54,7 ile aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da memleketi olan Rize'de aldı. Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Hayati Yazıcı, Teşkilat İşleri Başkanı Erkan Kandemir ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri de Rizeli. İki Genel Başkan Vekilinin bulunduğu partide, genel başkan vekillerinin memleketlerinde AK Parti birinciliği kimseye kaptırmayarak, ikide iki yapmayı başardı.

GAZİANTEP GURURU

Efkan Ala'nın memleketi Erzurum ile Mustafa Elitaş'ın memleketi Kayseri'de AK Parti birinci parti çıktı. AK Parti Genel Başkan Yardımcılarından Ali İhsan Yavuz'un memleketi Sakarya'da, Yusuf Ziya Yılmaz ve Çiğdem Karaaslan'ın memleketi Samsun'da, Vedat Demiröz'ün memleketi Bitlis'te, Mustafa Şen'in memleketi Trabzon ile Ayşe Keşir'in memleketi Düzce'de de AK Parti adayları kazandı. 5 grup başkan vekilinden ise yalnızca Abdülhamit Gül'ün memleketi Gaziantep'te AK Parti birinci parti çıktı.

TOKAT MHP'YE GEÇTİ

Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in memleketi Adana'da CHP, Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya'nın ve Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in memleketi Tokat'ta MHP seçimleri kazanırken, Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler'in memleketi Sivas'ta ise BBP birinci parti çıktı. Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin memleketi Denizli ile Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Belgin Uygur'un memleketi Balıkesir'de yine CHP seçimleri aldı.

DAĞ HER YERDE KAYBETTİ

Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun memleketi Çankırı'da MHP, Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın memleketi ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ'ın belediye başkan adayı olduğu İzmir ile Dağ'ın memleketi Manisa'da CHP seçimleri kazandı. Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu da Manisalı. İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın'ın memleketi Eskişehir ile Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta'nın memleketi İstanbul'da da CHP kazanırken, Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in seçim bölgesi Ankara'da ve memleketi Çanakkale'de de CHP ipi göğüsledi.

EMRAH ÖZCAN