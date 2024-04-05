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PKK/YPG-YPJ'nin sözde sorumlusu 'Sorhin Çele' etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK/YPG-YPJ'nin sözde sorumlusu "Sorhin Çele" kod adlı Vahide Atalay'ı Suriye Aynularap'ta düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Nisan 2024 10:04, Son Güncelleme : 05 Nisan 2024 10:16
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PKK/YPG-YPJ'nin sözde sorumlusu 'Sorhin Çele' etkisiz hale getirildi

MİT, PKK/YPG-YPJ sözde sorumlusu Sorhin Çele Kod Vahide ATALAY'ı Suriye/Ayn El Arap'ta etkisiz hale getirdi.
MİT'in öncelikli hedef listesinde bulunan Vahide ATALAY, Irak ve Suriye'de örgüt adına eylemsel faaliyetler yürütüyordu.
Ayrıca, örgütün Suriye'deki kadın yapılanması YPJ içinde önemli bir konumda bulunuyordu.
Vahide ATALAY, örgüte katıldığı 2006'dan beri Türk güvenlik güçlerine yönelik birçok eylemsel faaliyet de yer almıştır.

PKK'nın Hedef Şaşırtma Taktiği
MİT'in sınır ötesinde PKK'ya karşı düzenlediği başarılı operasyonlar nedeni ile örgüt "hedef şaşırtma" yöntemini uygulamaya başladı. Örgüt, Ayn El Arap'ta yerel halktan paralı unsur devşirerek, onları görünür kılmaya başladı. Bu sayede Irak'tan gelen örgüt kadrolarını yer altına çekebileceklerdi. Ancak, örgütün bu taktiği de işe yaramadı, MİT'in operasyonuna engel olamadı.

Sorhin Çele kod Vahide ATALAY Kimdir?
Vahide ATALAY, ilk olarak 2004'te örgüte müzahir şahıslarca düzenlenen canlı kalkan eylemlerine katıldı. 2006'da ise örgütün kırsal kadrolarına katıldı. ATALAY, 2006-2014 yılları arasında Irak'ta faaliyetlerde bulundu. 2014 yılında Suriye'ye geçerek Kamışlı, Ayn El Arap ve Rasulayn bölgelerinde silahlı faaliyet yürüttü. Girdiği çatışmalarda yaralanması akabinde yerel halktan örgüte katılım sağlanması konusunda faaliyet yürütmeye başladı. ATALAY, 2022 yılından itibaren Ayn El Arap YPJ sözde sorumlusu olarak görev alıyordu.

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