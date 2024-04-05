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Vali filmini hatırlattı, Etimesgut'taki ilk projelerini açıkladı

Behzat Ç. adlı diziyle Türkiye'nin tanıdığı, CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, mazbatasını alarak görevine başladı. Beşikçioğlu ayrıca, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Etimesgut'taki ilk projelerini açıkladı. Beşikçioğlu, "Herkes Vali filmindeki gibi vatandaşla doğrudan iletişim kuran bir yönetim istediklerini söyledi" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Nisan 2024 10:10, Son Güncelleme : 05 Nisan 2024 10:18
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Vali filmini hatırlattı, Etimesgut'taki ilk projelerini açıkladı

Türkiye, 31 Mart günü sandığa giderek 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirledi. Ankara'nın en büyük 5'inci ilçesi olan Etimesgut'ta 20 yıl belediye başkanlığı yapan MHP'li Enver Demirel'e karşı yarışan Erdal Beşikçioğlu, ilçenin belediye başkanı oldu. Beşikçioğlu, bugün mazbatasını alarak görevine başladı.

Devir teslim töreninin ardından konuşan Beşikçioğlu, "Çok heyecan verici bir durum. Yaklaşık 90 gündür bu ilçenin her bir sokağında, he rbir mahallesinde vatandaşlarımızla sohbet ettik, kendimizi tanıttık. Onlarda böyle bir takdirle onurlandırdılar bizi. Şunu bilsinler ki artık onlarla beraber mutlu olan, onlar için endişe eden bir başkanları var. Bundan sonra kol kola beraber daha güzel yarınlar için yürüyeceğiz" dedi.

Başkan Beşikçioğlu'ndan 'öğrenci yurdu' sözü

Beşikçioğlu, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak Etimesgut'taki ilk projelerini de duyurdu. Beşikçioğlu, "Seçim çalışmalarında bana herkes Vali filmindeki gibi vatandaşla doğrudan iletişim kuran bir yönetim istediklerini söyledi" dedi. İşte Beşikçioğlu'nun ilk projeleri...

* Eryaman Metrosu ile Çayyolu Metrosu'nu bağlayacak raylı sistem projesini Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapacağız.

* Etimesgut'ta 3 tane üniversite var, ayrıca diğer üniversiteler de komşu ilçelerde ama Etimesgut'ta 1 tane bile öğrenci yurdumuz yok. Öğrenci yurdu açacağız.

* Eğitim seviyesi yüksek bir nüfus olmasına rağmen sosyal ve kültürel etkinlikler sınırlı. Etimesgut'ta oturanlar, etkinlikler için merkeze gitmek zorunda. Biz Etimesgut'ta sosyal ve kültürel etkinlikleri başlatacağız, vatandaşlarımız merkeze gitmek zorunda kalmayacak.

* Seçim çalışmalarında bana herkes Vali filmindeki gibi vatandaşla doğrudan iletişim kuran bir yönetim istediklerini söyledi. Artık belediyede protokol kapıları falan olmayacak. Filmdeki uygulamaların gerçeğe dönüşmesini istiyor vatandaş.

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