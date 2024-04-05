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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 338 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 338 bin liraya geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2024 17:36, Son Güncelleme : 05 Nisan 2024 17:28
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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 338 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 331 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 430 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 3,2 azalışla 2 milyon 338 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 415 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 235 milyon 678 bin 919,46 lira, işlem miktarı ise 939,33 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 403 milyon 749 bin 754,40 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, BLZ Kıymetli Madenler, Bosphorus Billion Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler ile Garanti BBVA olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış2.415.000,002.262,00
En Düşük2.331.000,002.270,00
En Yüksek2.430.000,002.364,75
Kapanış2.338.000,002.359,00
Ağırlıklı Ortalama2.399.146,252.314,96
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.235.678.919,46
Toplam İşlem Miktarı (Kg)939,33
Toplam İşlem Adedi48

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