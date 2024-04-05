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Dolar yeniden 32 TL'nin üzerinde

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 32,0230 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2024 10:41, Son Güncelleme : 05 Nisan 2024 10:55
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Dolar yeniden 32 TL'nin üzerinde

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışın hemen altında 31,9114'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 32,0230'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 34,7080, sterlin/TL yatay seyirle 40,4330 seviyesinde bulunuyor.

Üst üste 3 işlem günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar endeksi de şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 104,3 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin, bankanın beklenenden daha az faiz indirimi yapabileceğine ilişkin sözle yönlendirmelerinin ardından, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerde olduğunu kaydetti.

Fed yetkililerinin, sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, dün Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari'nin, enflasyonda daha fazla ilerleme kaydedilmediği sürece bu yıl faiz indirimlerinin gerçekleşmeyebileceği konusunda uyarmasının piyasalarda oynaklığın arttığını bildirdi.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak işgücü piyasasındaki son duruma ilişkin verileri içeren istihdam raporundan alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü belirterek iş gücü piyasasındaki sıkı duruşun Fed'in politika alanını daralttığını ve bugünkü verilerin bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları verebileceğini söyledi.

Yetkililerden gelen açıklamaların ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin tahminler yüzde 65 seviyesinde kalmaya devam ediyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışların yanı sıra ABD'de istihdam raporu verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 puanın destek, 105 ve 106 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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