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Beşiktaş'taki yangın faciasında 8 tutuklama

İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2024 17:43, Son Güncelleme : 05 Nisan 2024 17:39
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Beşiktaş'taki yangın faciasında 8 tutuklama

İstanbul Gayrettepe'de 16 katlı bir binanın bodrum katındaki gece kulübünde çıkan yangın faciasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin sevk edildiği savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Müracaat savcılığında bugün ifadeleri alınan 11 şüpheliden 9'u "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer 2 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Mahkemeye sevk edilen 9 kişiden 8'i tutuklandı, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Öte yandan söz konusu iş yerinin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair tüm bilgi ve belgelerin toplanmaya devam edildiği, ilgili kamu görevlileri ve belediye görevlileri hakkında soruşturma işlemi yapılacağı öğrenildi.

ÖN BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ŞÜPHELİLER KUSURLU BULUNDU

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin tutuklanmalarının talep edildiği sevk yazısında, 2 Nisan 12.35 saatlerinde meydana gelen ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangın ve şüphelilerle ilgili detaylar yer aldı.

BİLİRKİŞİ HEYETİ VE SAVCILARIN İNCELEMESİ

Yangın sonrası iş güvenliği ve yangın uzmanından oluşan bir bilirkişi heyetinin, 2 cumhuriyet savcısı eşliğinde olay yerinde inceleme ve keşif yaptığı belirtilen yazıda, ön bilirkişi raporuna göre, sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerin gerekli önlemi almayarak ihmal gösterdikleri ve kusurlu olduklarının tespit edildiği ifade edildi.

Yazıda, şüphelilerin iş yerinin fenni ve teknik açıdan çalışmaya elverişli şekilde tutulması amacıyla üzerlerine düşen yasal zorunlulukları yerine getirmedikleri ve kusurlu olduklarının belirlendiği de kaydedildi.

Kamera görüntülerine göre, yanıcı malzemelerin iş yerinde depo edildiği, açık kaynak yapıldığı ve kaynak çapaklarının etrafa sıçradığı aktarılan yazıda, gerekli yangın çıkış kapılarının kapalı olduğu, yangın söndürme sisteminin çalışmadığına vurgu yapıldı.

SÖNDÜRME TÜPLERİNİN BİR KISMININ ÇALIŞMAMASI

Alınan ifadelere göre ise yangın söndürme tüplerinin bir kısmının çalışmadığının tespit edildiği belirtilen yazıda, şüphelilerin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan kusurlu bulunduğu dile getirildi.

Sevk yazısında, delillerin henüz tam toplanmaması, asıl bilirkişi raporunun daha sonra düzenlenecek olması ve 9 şüphelinin serbest kalması halinde bu aşamada delilleri karartma ihtimallerinin bulunduğu gerekçesiyle "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan tutuklanması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın -1 ve -2. katlarında faaliyet gösteren "Masquerade Club" isimli gece kulübünde 2 Nisan'da yapılan tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

GÖZALTINA ALINAN MOBİLYACI SERBEST BIRAKILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45), Ş.Ş. (50) ve F.D, muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43) ve mobilyacı E.E. (40) gözaltına alınmış, E.E. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Çalışmalar kapsamında iş yeri teknik servis sorumlusu İ.B, iş kazasından suç kaydı bulunan sahne yapımı firması sahibi D.Ç ve sahne yapımı teknik servis firması sahibi S.Ç. de gözaltına alınmıştı.

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