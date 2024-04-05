Ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

Polis, çok sayıda suç kaydı olan zanlı S.A'yı bir süre sonra yakaladı.

Bağlarçeşme Mahallesi'ndeki evlerinde, dün bir anlaşmazlık nedeniyle tartıştığı ağabeyi M.A'yı birden fazla kez bıçaklayan S.A. olay yerinden kaçtı.

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