Ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı
Esenyurt'ta ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2024 13:05, Son Güncelleme : 05 Nisan 2024 13:24
Bağlarçeşme Mahallesi'ndeki evlerinde, dün bir anlaşmazlık nedeniyle tartıştığı ağabeyi M.A'yı birden fazla kez bıçaklayan S.A. olay yerinden kaçtı.
Komşularının haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan M.A. kurtarılamadı.
Polis, çok sayıda suç kaydı olan zanlı S.A'yı bir süre sonra yakaladı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.