3 çoban köpeğinin saldırdığı kadın öldü

Özen'in cenazesi, otopsi için Antalya'ya gönderildi. Jandarma, köpeklerin sahibinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Muhtar adayı Nevzat Özen'in annesi Havva Özen, evinin önünde 3 çoban köpeğinin saldırısına uğradı. Özen'in vücudunda birçok yeri ısıran köpekler, olayı görüp gelenler tarafından kovalanıp, uzaklaştırıldı. Durumun bildirilmesiyle gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

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