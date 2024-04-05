Bayram tatiline giden polis memuru, eşi ve 2 çocuğu kazada öldü

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici ile Bozova Kaymakam İbrahim Halil Yeşilyurt olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Ailenin bayram tatilini geçirmek için Şanlıurfa'dan Malatya'ya gitmek üzere yola çıktıkları belirtildi.

Otomobil sürücüsü ile araçtaki eşi Halime, oğlu Tunahan (7) ile kızı Umay (3) kaldırıldıkları Bozova Devlet Hastanesi'nde hayatlarını kaybetti.

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