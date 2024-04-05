Oyuncağını almak isterken aracın çarptığı çocuk öldü

Görüntülerde Aynur Ali'ye annesinin elinden tutarak birlikte yolun karşısına geçerken elinden düşen oyuncağını almak için eğildiği sırada hafif ticari aracın çarptığı ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer aldı.

Ağır yaralanan çocuk, sürücünün aracıyla özel bir hastaneye götürüldü. Aynur Ali, buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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