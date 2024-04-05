Gıda enflasyonunda Türkiye ile dünya arasında uçurum

Türkiye'deki gıda enflasyonu ile küresel gıda enflasyonu arasındaki makas devam ediyor. Dünya gıda fiyatları Mart ayında art arda yedi aydır devam eden düşüşünü sona erdirerek Mart'ta yükseldi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi Şubat ayındaki revize 117 seviyesinden Mart ayında 118,3'e çıktı.

Şubat gıda fiyatları endeksi üç yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmişti.

Verilere göre küresel olarak gıda fiyatları Mart'ta yıllık olarak yüzde 7,7 geriledi.

Bloomerg'ün haberine göre; Türkiye'de ise Mart ayında gıda enflasyonunda yüzde 70,5 seviyesi kaydedildi. Böylelikle küresel gıda fiyatlarıyla Türkiye'deki gıda fiyatları arasındaki makas Mart ayında da devam etti.

Etken: Bitkisel yağ ile et ve süt ürünleri...

Endeksin art arda 7 aylık düşüşün ardından Mart'ta yükselişe geçmesinde bitkisel yağlar ile et ve süt ürünlerinin fiyatlarındaki artışlar etkili oldu.

Martta Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, aylık bazda palm yağı, soya, ayçiçek ve kolza yağı küresel fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 8 yükseldi.

Palm yağı fiyatları, önde gelen üretici ülkelerde mevsimsel olarak düşen üretim ve Güneydoğu Asya'daki güçlü iç talep nedeniyle arttı.

Soya yağı fiyatları, özellikle Brezilya ve ABD'de biyoyakıt sektöründen gelen güçlü taleple son yılların en düşük seviyelerinden toparlandı.

Tahıl Fiyat Endeksi, ABD, Avrupa Birliği ve Rusya arasındaki rekabet nedeniyle buğday fiyatlarında yaşanan gerilemenin etkisiyle aylık bazda yüzde 2,6, yıllık bazda ise yüzde 20 düştü.

Şeker Fiyat Endeksi, Mart'ta Şubat'a göre yüzde 5,4 geriledi. Düşüşte 2023-2024 şeker üretim tahmininin yukarı yönlü revize edilmesi etkili oldu.

Aynı dönemde FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, küresel peynir ve tereyağı fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle aylık yüzde 2,9 artarak, art arda yükselişini 6'ıncı aya taşıdı.

Et Fiyat Endeksi de kümes hayvanları, domuz ve büyükbaş hayvan et fiyatlarının küresel olarak artmasıyla bir önceki aya göre yüzde 1,7 yükseldi.

Tahıl Arz ve Talep Özeti Raporu

FAO, küresel üretim, tüketim, ticaret ve stok eğilimlerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Tahıl Arz ve Talep Özeti Raporu'nu da yayınladı.

Örgüt, Şubat 2024'te 2 milyar 839,5 milyon ton olan 2023-2024 küresel tahıl üretimi tahminini 2 milyar 841,1 milyon tona yükseltti. Bu miktar 2 milyar 809,2 milyon ton olarak gerçekleşen bir önceki sezon üretimine göre yüzde 1,1 artış anlamına geliyor.