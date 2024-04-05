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6 yaşından 11 yaşına kadar cinsel istismara uğradı! Sanığın iyi hal indirimine tepki

Ankara'da kızı ile ders çalışmak için evine gelen komşusunun kızı M.Ş.'ye (17), 6 yaşından 11 yaşına kadar cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Mustafa E.'ye, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan iyi hal indirimi uygulanarak 10 yıl 5 ay hapis cezası verildi. M.Ş.'nin annesi Ayfer Ş., tepki gösterdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Nisan 2024 17:09, Son Güncelleme : 05 Nisan 2024 17:11
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6 yaşından 11 yaşına kadar cinsel istismara uğradı! Sanığın iyi hal indirimine tepki

Şu anda 17 yaşında olan M.Ş., 2018 yılında 11 yaşındayken İngilizce öğretmeniyle konuşarak, arkadaşı olan kızıyla ders çalışmak için evlerine gittiği alt kat komşusu Mustafa E.'nin, 6 yaşından itibaren kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Durumun aileye bildirilerek şikayette bulunulması üzerine soruşturma başlatıldı ve dava açıldı.

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Ankara 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Mustafa E.'ye, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan önce 12,5 yıl hapis cezası verildi. Bu ceza, sanığın duruşmalardaki iyi hali gözetilerek 10 yıl 5 aya düşürüldü. Sanığa verilen ceza, istinaf mahkemesi tarafından da hukuka uygun bulundu. İstinaf mahkemesinde görülen duruşma çıkışında sanık Mustafa E. ile M.Ş.'nin yakınları arasında arbede yaşandı. Olay güvenlik kamerasına da yansıdı.

'TUTUKLANMASINI İSTİYORUZ'

M.Ş.'nin annesi Ayfer Ş., dosyanın Yargıtay'da olduğunu, cezanın onanıp, sanığın tutuklanmasını beklediklerini söyledi. Ayfer Ş. hem iyi hal indirimi yapılmasına, hem de yargılama aşamasında 1 gün bile tutuklu kalmayan sanığın, ceza kesinleşmediği için hala tutuklanmamasına tepki gösterdi. Ayfer Ş., sanığın kızının kendi kızının arkadaşı olduğunu, ders çalışmak için evlerine gittiğini söyleyerek, "Kızım önce korktuğu için bize söylemedi. Biz hemen dava açtık. İlk avukatımız, sanık tehdit ettiği için davayı bıraktı. Ama biz hala tehdit ediliyoruz. Ben duruşma çıkışında darbedildim. Kızım tesadüfen okulda bu konu anlatılınca ağlayarak öğretmenine anlatmış. Dava 7 yıldır sürdüğü için psikolojimiz bozuldu. O evden çıkıp kiraya verdik. Kiracım tehdit edildi, camlarım kırıldı. Bir an önce tutuklansın, çocuğum da biz de rahata kavuşalım. Benim başka bir isteğim yok. Bir başka çocuğun daha canı belki de yanmıştır. Sanık her gün bizi tehdit ediyor. Yargıtay'ın bir an önce karar verip sanığın tutuklanmasını istiyoruz" dedi.

Avukat Sultan Penez Abay da olayın ortaya çıkmasının ardından savcılığın sanığı tutuklama talebiyle sevk ettiğini, ancak mahkemenin bunu reddettiğini söyleyerek, "Sanık yargılama neticesinde 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak tüm taleplerimize rağmen Aile Bakanlığı'nın dosyaya katılarak tutuklama talep ederek şikayetçi olmasına rağmen şahıs yine tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi, serbest bırakıldı. Sonrasında bütün yargılama sürecinde şahıs aileyi tehdit, hakaret, yaralama, ısrarlı takip suçlarını işledi. Bu suçlar yönünden de şikayeti olmamıza rağmen sanık aldığı cezalar neticesinde tutuklanmadı. Mağdur kız çocuğu 18 yaşına girmek üzere, 6 yaşından beri süregelen 11 yaşında tespit edilen bir istismar söz konusuydu. Neredeyse artık reşit olacak. Ancak sanık hala tutuklanmadı" diye konuştu.

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